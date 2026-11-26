(Adnkronos) – La sicurezza delle rotte commerciali, la transizione energetica, gli investimenti industriali e la cooperazione culturale. Si rafforza su più fronti il rapporto tra Italia e Oman, in un momento in cui il Sultanato riveste un ruolo particolarmente delicato negli equilibri geopolitici del Golfo e negli sforzi diplomatici per la stabilizzazione del Medio Oriente.

In questo contesto si inserisce il ricevimento organizzato il 23 novembre a Roma dall’Ambasciata del Sultanato dell’Oman in Italia in occasione della Festa nazionale del Paese. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti del Governo italiano, del corpo diplomatico, delle imprese e del mondo politico, culturale e dell’informazione.

Nel suo discorso ufficiale, l’ambasciatore Sayyid Nizar bin Al-Julanda Al Said ha sottolineato la profondità delle storiche relazioni di amicizia tra i due Paesi, fondate sul rispetto reciproco e sulla condivisione di interessi comuni.

Il 2026 ha segnato un passaggio importante nelle relazioni tra Roma e Mascate. Il 14 gennaio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato in Oman il sultano Haitham bin Tarik, dando seguito al rilancio dei rapporti bilaterali avviato nel corso del 2025. Si è trattato della prima visita di un presidente del Consiglio italiano nel Sultanato dal 2019.

Nella dichiarazione congiunta adottata in occasione della visita, Italia e Oman si sono impegnati a rafforzare la collaborazione commerciale e industriale, favorire gli investimenti e promuovere le partnership tra soggetti pubblici e privati. I due governi hanno inoltre concordato di elaborare un Piano d’azione per il periodo 2026-2030, destinato a dare attuazione agli accordi bilaterali e ad ampliare gli ambiti della cooperazione.

Un ulteriore passo è stato compiuto il 26 giugno, con le consultazioni politiche bilaterali alla Farnesina, durante le quali la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi ha presentato la proposta italiana per l’istituzione di un Dialogo strategico permanente tra i due Paesi.

Il rafforzamento delle relazioni politiche si accompagna a un rapporto economico consolidato. Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico del ministero degli Affari esteri, nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Oman ha raggiunto i 752 milioni di euro, con esportazioni italiane per 476 milioni e un saldo positivo per il nostro Paese di circa 201 milioni.

Nei primi otto mesi del 2026, nonostante le tensioni regionali, le esportazioni italiane verso il Sultanato si sono attestate a 293 milioni di euro, in lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La presenza industriale italiana in Oman comprende grandi gruppi come Eni, Saipem, Prysmian e Sparkle, oltre a società attive nell’ingegneria e nelle infrastrutture. Lo stock degli investimenti diretti italiani nel Paese sfiora 1,4 miliardi di euro.

In occasione della visita di Meloni, Sace ha sottoscritto un memorandum d’intesa con Khazanah Modern Oman per favorire il coinvolgimento delle imprese italiane nei progetti di sviluppo del Sultanato, con particolare attenzione alle infrastrutture, alla manifattura, alle energie rinnovabili, all’agroalimentare e al turismo.

Al centro delle prospettive di collaborazione c’è Oman Vision 2040, il programma nazionale con cui il Sultanato punta a diversificare la propria economia, riducendo progressivamente la dipendenza dagli idrocarburi e attirando capitali, competenze e tecnologie dall’estero.

Per le imprese italiane si aprono opportunità in settori come la produzione di idrogeno verde, lo stoccaggio dell’energia, la logistica avanzata, la gestione delle risorse idriche e la digitalizzazione industriale.

La collaborazione si sviluppa anche nella direzione opposta, con investimenti omaniti in aziende tecnologiche italiane. Nel 2023 l’Oman Investment Authority, il fondo sovrano del Sultanato, ha investito in Energy Dome, società italiana specializzata nelle tecnologie di accumulo energetico.

Nel maggio 2026, in occasione dell’Oman Sustainability Week di Mascate, una delegazione di 18 aziende italiane ha partecipato al padiglione nazionale organizzato con il contributo dell’Ambasciata e dell’Agenzia Ice. Durante la manifestazione è stato inoltre sottoscritto un accordo di sviluppo per la realizzazione di un data center sostenibile in Oman, con il coinvolgimento di diverse imprese, tra cui Rina, Vitali e Forte Secur Group.

Accanto alla politica e all’economia cresce la collaborazione culturale. L’8 ottobre il ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli e il ministro del Patrimonio e del Turismo omanita Ibrahim bin Said Al Busaidi hanno sottoscritto un memorandum d’intesa dedicato al patrimonio culturale e ai musei, aprendo ulteriori prospettive di cooperazione anche nel settore archeologico.

L’Oman è stato rappresentato anche alla XII edizione dei MED – Dialoghi Mediterranei, organizzata a Napoli dal 19 al 21 novembre, con la partecipazione del sottosegretario alla Cultura Sayyid Said bin Sultan Al Busaidi.

La celebrazione della Festa nazionale a Roma si inserisce dunque in una fase di intensificazione dei rapporti tra i due Paesi, nella quale la storica amicizia tra Italia e Oman si traduce in una crescente convergenza di interessi economici, industriali e diplomatici.