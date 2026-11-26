BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia soffre ma avanza alle semifinali di Coppa Davis 2026. Gli azzurri di Filippo Volandri, a caccia della quarta insalatiera consecutiva, piegano al doppio decisivo la Corea del Sud e raggiungono per il quarto anno in fila le semifinali. Dopo la vittoria di Musetti e la sconfitta di Cobolli, il duo Berrettini/Vavassori la spunta in due tie-break su Chung/Kwon e regalano all’Italia la sfida venerdì alla Repubblica Ceca.

A regalare il primo punto all’Italia è Lorenzo Musetti. Il numero 27 del mondo batte Seong Chan Hong (n.787 Atp) per 6-0 7-6(5) in un’ora e 31 minuti di gioco. Dopo un primo set senza concedere un game, il toscano deve arrivare al tie-break per chiudere il secondo. “La partita è iniziata in modo perfetto, poi mi sono complicato la partita. È un’emozione difficile da descrivere giocare qui, negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie di squadra”, le parole di Musetti nell’intervista in campo. “Ci tengo tantissimo a questa maglia – aggiunge il carrarino – e l’anno scorso non ero potuto venire, è stata una decisione difficile da prendere. Sono contento di essere tornato, siamo un gruppo unito e siamo grandi professionisti e credo sia quello che ci rende la squadra da battere”. Nel secondo singolare Soonwoo Kwon, numero 139 del mondo, rimette in parità la sfida battendo in rimonta Flavio Cobolli per 3-6 7-6(3) 7-6(5) in due ore e 50 minuti. Il romano vince il primo set, poi il sudcoreano si aggiudica al tie-break entrambi i parziali successivi e porta la sfida al doppio decisivo. “Ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze. Credo di aver disputato una delle mie migliori partite dell’ultimo periodo, contro un giocatore che non vale la classifica che ha adesso”, spiega Cobolli ai microfoni di SuperTennis. “Mi ha molto sorpreso la sua reazione dopo il primo set, i ragazzi mi hanno subito supportato. Siamo molto uniti e speriamo di portare a casa il doppio”, conclude Cobolli, che non riesce a chiudere i conti e lascia tutto in mano al doppio decisivo.

Nonostante una Corea del Sud combattiva anche nel doppio, con la coppia formata sempre da Kwon e dal semifinalista dell’Australian Open 2018 Hyeon Chung, l’Italia la spunta grazie all’esperienza di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Azzurri superiori sotto il punto di vista del gioco, ma costretti a passare attraverso due tie-break prima di chiudere in un’ora e 54 minuti con il punteggio di 7-6(2) 7-6(11). “Questo è il bello della Davis. Ho provato a giocare bene come Bolelli, ma ci ho messo tutto come faccio sempre”, le dichiarazioni di Berrettini. “Sono felicissimo, vorrei prima di tutto ringraziare Bolelli perché se sono qui è grazie a lui. Un grazie anche al pubblico che è stato pazzesco”, aggiunge Vavassori. L’Italia tornerà in campo venerdì e affronterà a Repubblica Ceca, testa di serie numero 4 del tabellone. Se dovessero essere confermati i singolaristi dei quarti di finale, sarà Musetti contro Tomas Machac e Cobolli contro Jiri Lehecka. Domani in campo la Germania di Alexander Zverev e la Spagna di Carlos Alcaraz, rispettivamente impegnate con Gran Bretagna e Austria.

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– Foto di repertorio Ipa Agency –

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