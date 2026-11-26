Roma, 26 nov. (askanews) – Rafforzare la sinergia tra istituzioni centrali ed enti locali per avvicinare le politiche attive del lavoro ai cittadini, con una particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai territori più fragili. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il ministero del Lavoro e l’Anci sottoscritto a Verona nel quadro dei lavori della 43esima assemblea annuale dell’associazione dei comuni.

A siglare l’intesa, che avrà durata biennale, sono stati il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. L’accordo punta a integrare politiche del lavoro, servizi sociali, politiche giovanili e sviluppo economico locale attraverso una rete territoriale capillare. I Comuni rappresentano il primo presidio di prossimità per contrastare il disagio giovanile e l’inattività, orientando i cittadini, in particolare i giovani neet, le persone con disabilità, i lavoratori precari e le donne in contesti fragili, verso gli strumenti digitali nazionali di attivazione e incontro tra domanda e offerta, come la piattaforma Siisl, il servizio di orientamento AppLI e il programma Edo per l’alfabetizzazione digitale.

Particolare rilievo viene riservato alle aree interne e alle Isole minori (individuate dal piano strategico nazionale Psnai 2025), dove la carenza di servizi e il divario digitale rischiano di frenare l’occupazione e la residenzialità. L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione per gli operatori comunali, la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditoria femminile e giovanile, il rafforzamento del sistema duale e degli Its, nonché il supporto tecnico-operativo di Sviluppo Lavoro Italia (società in house del ministero) per affiancare gli enti locali nella coprogettazione e nella predisposizione di avvisi territoriali.

“Con il protocollo tra ministero e Anci rafforziamo la sinergia tra istituzioni centrali e locali per sostenere, insieme, l’attivazione e i progetti di vita e di lavoro dei cittadini – afferma Marina Calderone – l’obiettivo comune è semplificare l’informazione e l’accesso a incentivi e progettualità già attive: dalle opportunità presenti sulla piattaforma SIILS agli incentivi per l’autoimpiego, fino alla prestazione universale e all’assegno di inclusione per le vittime di violenza”.

La firma di questo protocollo “rappresenta un passaggio strategico per consolidare il ruolo dei Comuni come motore di coesione sociale e sviluppo economico dei territori – dichiara Manfredi – le sfide dell’occupazione, della transizione digitale e del contrasto allo spopolamento si vincono solo mettendo a sistema le competenze nazionali con quella conoscenza diretta dei bisogni delle comunità che solo i sindaci possiedono. Mettere a disposizione degli enti locali strumenti innovativi e percorsi semplificati significa offrire risposte concrete ai nostri cittadini, trasformando la prossimità amministrativa in opportunità reale di lavoro e inclusione”.

Soddisfazione viene espressa anche dal vicepresidente dell’Anci con delega al lavoro, Massimo Cavazzana: “Questo protocollo è il frutto di un intenso anno di lavoro condiviso con il ministero e le sue strutture tecniche, nato dall’esigenza concreta di dotare i Comuni di strumenti operativi efficaci per non lasciare indietro nessun territorio. Abbiamo costruito un’alleanza che valorizza gli sportelli e le reti locali, favorisce la formazione degli operatori comunali e attiva il supporto specialistico di Sviluppo Lavoro Italia per accompagnare gli enti nella progettazione e nell’accesso alle misure sull’autoimpiego e sull’inclusione. E’ un risultato importante che consente ai nostri Comuni di essere protagonisti attivi nella riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze”. Per garantire l’efficace attuazione delle iniziative e la sperimentazione di progetti pilota sui territori, l’intesa prevede infine l’istituzione di un tavolo tecnico paritetico incaricato del monitoraggio e della valutazione costante delle attività.