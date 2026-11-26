Venegono (Va), 26 nov. (askanews) – Leonardo presenta il nuovo velivolo destinato alle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare italiana, che andrà a sostituire l’MB-339. Presso lo stabilimento di Venegono Superiore, in provincia di Varese, è stato infatti effettuato il roll-ot dell’M-346 Pan, il primo di 15 velivoli M-346 in configurazione dedicata

Il progetto M-346 Pan (secondo la designazione attribuita dall’Aeronautica Militare all’M-346 di Leonardo destinato alle Frecce Tricolori), comprende, oltre agli aerei, anche un pacchetto completo di supporto tecnico/logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base di Rivolto (Ud), sede del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico, per ospitare velivoli, sistemi di addestramento e relativi equipaggiamenti. Gli aerei saranno prodotti e consegnati dallo stabilimento di Venegono Superiore tra il 2027 e il 2028.

“Questo programma – ha dichiarato l’ad e dg di Leonardo, Lorenzo Mariani – rappresenta un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi. La rinnovata fiducia verso un velivolo di Leonardo destinato ancora una volta ad essere apprezzato in tutto il mondo anche per le sue doti acrobatiche, oltre che per il successo straordinario già ottenuto con diverse Forze Aeree nell’addestramento e per compiti operativi, ci riempie di orgoglio. Dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e filiere produttive. Ci sono investimenti in ricerca e sviluppo, conoscenze specialistiche e una cultura del lavoro che si tramanda e si rinnova. Perché il nuovo aereo delle Frecce Tricolori non racconta soltanto il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma quello di un’Italia che continua a trasformare eccellenza, competenze e visione industriale in un simbolo riconosciuto e ammirato nel mondo”.

“È una grande emozione – ha dichiarato il Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana – vedere in volo questo gioiello della tecnologia italiana. Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori”.