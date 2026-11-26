ROMA (ITALPRESS) – I reni filtrano il sangue, eliminano le sostanze di scarto attraverso le urine, regolano l’equilibrio dei liquidi e dei sali minerali e contribuiscono a controllare la pressione arteriosa e la produzione dei globuli rossi: quando la loro funzione si riduce, le conseguenze possono coinvolgere l’intero organismo. La malattia può progredire lentamente e rimanere a lungo senza sintomi: nelle fasi più avanzate può essere necessaria la dialisi o il trapianto. Secondo un’analisi pubblicata su The Lancet nel 2025, nel mondo circa 788 milioni di adulti di almeno vent’anni convivono con la malattia renale cronica, cioè l’alterazione della struttura e funzionalità dei reni che persiste per almeno tre mesi: in Italia le stime indicano che interessa circa il 6-7% della popolazione adulta, ovvero circa 4 milioni di persone, ma alcune valutazioni riportano cifre superiori.

“La malattia renale cronica è la progressiva perdita del funzionamento dei reni, sia come filtri per depurare l’organismo sia come organi endocrini per produrre gli ormoni che ci servono, quali ad esempio la vitamina D o l’eritropoietina, che produce i globuli rossi. Nella popolazione generale c’è un invecchiamento progressivo, aumenta l’obesità, aumenta il diabete: queste sono tutte cause di malattia renale cronica, che purtroppo è quasi sempre asintomatica; ciò significa che se non andiamo a cercarla non la troviamo e si arriva dal nefrologo troppo tardi, quando i pazienti possono essere solo messi in dialisi”. Lo ha detto Filippo Aucella, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

Per fare una diagnosi precoce, spiega Aucella, “abbiamo diversi canali. Un primo è sapere che esistono soggetti a rischio: chi ha la pressione alta o il diabete, come anche chi è in sovrappeso o obeso, è a rischio e deve fare un controllo annuale della funzione renale. Questo consiste in un prelievo di sangue e un esame dell’urina: in questo modo facciamo screening e appunto diagnosi precoce. Se c’è qualcosa che non va il medico può mandare il paziente dal nefrologo, che inquadrerà il problema”.

Insieme alla Società italiana di medicina generale, aggiunge, “stiamo lavorando perché venga approvato dal ministero della Salute lo screening sui soggetti a rischio, in modo che venga fatto dal medico di base come routine: poi ci faremo noi carico di valutare i pazienti che dovessero risultare positivi, proprio per prenderli in carico precocemente e non farli arrivare alla dialisi. Rispetto a 10-15 anni fa oggi il nefrologo ha i farmaci per rallentare la perdita di funzione renale: è un doppio peccato non fare dialisi, perché oggi abbiamo gli strumenti perché i pazienti non ci vadano; d’altro canto se in famiglia c’è qualche paziente con malattia renale ovviamente vanno tutti vaccinati. Un soggetto in dialisi costa allo Stato e al Sistema sanitario nazionale circa 50mila euro: oggi in Italia ne abbiamo circa 43-44 mila, che costano al Sistema sanitario nazionale quanto 2 milioni di diabetici. Se intercettassimo precocemente tutti i pazienti che hanno una iniziale malattia nefrotica nel 15-20% dei casi non saremmo in grado di rallentarne l’evoluzione, ma sul resto possiamo fare grandi cose anche nel caso in cui i farmaci dovessero fallire”.

Conoscere prima il paziente, sottolinea il presidente della Sin, può essere fondamentale per “proporgli di mandarlo al trapianto prima che cominci la dialisi. In questo modo il paziente viene messo in lista direttamente quando la sua perdita di funzione è prossima a mandarlo in dialisi: questo significa guadagnare molto in termini di qualità di vita. Gli svantaggi a livello di vita sociale e familiare per un paziente in dialisi sono enormi: i pazienti dializzati o in emodialisi passano mediamente metà dell’anno in ospedale e l’altra metà a casa. Oggi abbiamo una buona rete trapiantologica e facciamo abbastanza trapianti, ma non quanti ne servirebbero: il problema è evitare che i pazienti vadano in dialisi, perché avendo una popolazione decisamente più anziana molti di loro non sono in grado di sostenere il trapianto e quindi rimangono in dialisi per il resto della vita”.

Aucella conclude con un paio di consigli per preservare la salute dei reni: il primo suggerimento riguarda “l’esame delle urine e il dosaggio dell’Uacr, ovvero la perdita di proteine nelle urine: se questo è negativo e la vostra creatinina del sangue è a posto si può stare tranquilli, dopodiché consiglio di fare esercizio fisico, mangiare molta frutta e verdura e soprattutto smettere di fumare”.

– foto tratta da video Medicina Top –

(ITALPRESS).