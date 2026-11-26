(Adnkronos) – Giornata di maltempo su gran parte dell’Italia. La Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione e gialla su un totale di 8 regioni per oggi, giovedì 26 novembre. In Campania, dove l’allerta è di moderata criticità per rischio idraulico, alcuni sindaci, inclusi quelli di Napoli e Salerno, hanno deciso di tenere le scuole chiuse per motivi di sicurezza.

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento di Protezione civile, è stata diramata per oggi allerta meteo arancione per rischio idraulico su settori di Campania (Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) e Molise (Alto Volturno – Medio Sangro).

Allerta meteo gialla per temporali, invece, su Abruzzo (Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro), Puglia (Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia).

Proprio per il maltempo in arrivo le scuole resteranno chiuse oggi 26 novembre per allerta meteo a Napoli e in numerosi comuni della provincia. Tra questi si segnalano: Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco.

Stessa decisione è stata presa dal comune di Salerno e in provincia in quelli di Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano.