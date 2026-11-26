Roma, 26 nov. (askanews) – “Il nostro Ssn è un unicum” e “a volte si fanno paragoni in termini di finanziamento non adeguati. In questi anni dal governo non è mai mancata l’attenzione per la sanità: abbiamo messo più di 22 miliardi in questi anni e anche quest’anno non manca l’attenzione. Stiamo lavorando per reperire altri fondi” in Manovra, “che vorrei fossero destinati a premiare gli operatori sanitari, che rappresentano sicuramente la parte migliore per il Ssn, che lavorano in esclusiva per il Servizio sanitario pubblico. Rimando al mittente chi accusa che questo è un governo che vuole privatizzare”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla 43ma Assemblea nazionale Anci a Verona.

“Dobbiamo assolutamente sforzarci per far sì che un domani ci siano meno malati per continuare a offrire a tutti le stesse possibilità di cura”, ha proseguito il ministro: “Siamo la seconda nazione più longeva al mondo ma non la seconda economia: noi spendiamo in sanità quello che possiamo permetterci e anche quest’anno non sono mancate le attenzioni”, ha concluso Schillaci.