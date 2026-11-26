Verona, 26 nov. (askanews) – “Questo governo sui rinnovi contrattuali ha fatto quello che non mai fatto altro governo nel passato, perché abbiamo recuperato i ritardi accumulati dal 22 indietro, abbiamo firmato due contratti, il 22-24, 25-27, l’abbiamo fatto per tutti i comparti e quindi abbiamo realizzato l’obiettivo che c’eravamo dati, cioè quello di recuperare i ritardi accumulati dai governi precedenti e dall’altro cercare di dare continuità ai rinnovi contrattuali. Ora io ho partecipato all’incontro che ci stato a Palazzo Chigi la settimana scorsa con i rappresentanti dell’Anci, con i comuni, con le province e giustamente mi hanno sottolineato come ci sia stata una svolta molto importante sui rinnovi contrattuali. Quindi non possiamo disconoscere che i dipendenti pubblici sono contenti di quello che è stato fatto però sappiamo bene come le risorse per pagare i rinnovi contrattuali degli enti territori sono risorse degli enti territoriali. Quindi il Presidente Manfredi ha sottolineato come ci sia qualche difficoltà nel reperire le risorse”. Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della 43ma assemblea dell’Anci in corso a Verona.