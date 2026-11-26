(Adnkronos) –

Due azioni Space X a ogni bambino americano, per un valore complessivo di 18 miliardi di dollari. E’ la promessa di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, che ha annunciato la donazione attraverso un messaggio su X, social di cui è proprietario. Una delle azioni sarà offerta direttamente dalla società aerospaziale e di intelligenza artificiale, l’altra arriverà direttamente dal patrimonio personale del miliardario di origine sudafricana. Al prezzo di chiusura di ieri, pari a 127,44 dollari per azione, ciascun bambino riceverà dunque titoli per un valore complessivo di circa 255 dollari.

L’iniziativa si inserisce nel programma ‘Trump Accounts’, diventati operativi in occasione delle celebrazioni per i 250 della dichiarazione di Indipendenza Usa. Si tratta di conti di investimento per i bambini Usa nati tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028. Il programma prevede che il governo versi un contributo una tantum di 1.000 dollari. Solo i figli cittadini statunitensi e con un numero di previdenza sociale valido possono avere un conto. Secondo la Casa Bianca, il mese scorso ne erano stati aperti quasi 70 milioni.

SpaceX ha annunciato che assegnerà una nuova azione ordinaria di classe A a ogni conto attivo. Musk contribuirà con un secondo titolo per ciascun beneficiario. Le azioni della società saranno trasferite il mese prossimo, mentre quelle donate personalmente dal fondatore arriveranno a giugno 2027, alla scadenza del periodo di lock-up. Musk aveva già anticipato a ottobre l’intenzione di regalare un’azione SpaceX a ogni bambino americano, definendo l’iniziativa “la prima di molte”.