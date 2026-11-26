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Maxi operazione a Napoli, nel campo rom di Via del Macello; due donne sono state arrestate con l’accuse di lesioni personali e sfruttamento alla prostituzione.

NAPOLI – Arresto nel campo Rom di via del Macello, dove i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, con supporto dei militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli e il Gruppo Carabinieri Forestale, il N.O.E., il 10° Reggimento “Campania”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, il Nucleo Cinofili di Sarno e il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno emesso un’ordinanza di arresto nei confronti di due donne. L’operazione, che ha avuto il supporto anche della polizia locale, ha visto protagoniste una 59enne, che dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, in base a un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma; e una 41enne, che dovrà scontare una pena residua di 10 mesi e 7 giorni per rapina e lesioni personali, su provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali di Benevento.

BLITZ NEL CAMPO ROM, INDIVIDUATI 100 METRI CUBI DI RIFIUTI

Entrambe di origine rumene, erano già note alle forze dell’ordine. Le donne sono state accompagnate nella Casa Circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un uomo di 46 anni, invece, nato in Romania e con precedenti, è stato sanzionato per 300 euro. Il suo cane meticcio era sprovvisto di microchip e all’appello dell’anagrafe canina mancava. I militari hanno individuato circa 100 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati, segnalati al Comune di Napoli e ad ASIA per la rimozione. In un modulo abitativo in disuso, invece, è saltata fuori una piccola “bottega” improvvisata. Lampade, cuffie, auricolari e caricabatterie di fabbricazione cinese, ancora nelle confezioni originali e ritenuti provento di furto. È stato tutto sequestrato. Ha colpito anche un’altra scoperta.

Un grande manufatto abusivo in muratura e lamiera, di circa 200 metri quadrati, usato come area comune dai residenti del campo. Un’opera tutt’altro che modesta, sorta dopo il precedente controllo dello scorso 25 marzo e costruita all’ombra di un pilone autostradale, senza alcuna autorizzazione. Sarà ora l’ufficio tecnico del Comune di Napoli a occuparsene. Il bilancio in numeri completa il quadro: 110 persone identificate, di cui 53 pregiudicati, e 34 veicoli controllati. Di questi, 20 hanno preso la strada del carro attrezzi. Dieci perché abbandonati da tempo, altri dieci perché sprovvisti di assicurazione e quindi sequestrati.