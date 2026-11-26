Roma, 26 nov. (askanews) – “Se vogliamo modernizzare la pubblica amministrazione e fare in modo che sia sempre più vicina alle attese dei cittadini, dobbiamo garantire un capitano umano che abbia un’adeguata formazione, un’adeguata motivazione a quello che fa”. Così il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, intervenendo all’assemblea dell’Anci.

“Dobbiamo essere capaci di dare al nostro capitale umano gli elementi e le condizioni per maturare senso di appartenenza – ha detto – lavorare sul capitale umano non significa dover fare una scelta tra lo strumento tecnologico e le persone, ma significa invece essere capaci di coniugare la tecnologia con le persone ed è quello che stiamo cercando di fare. Oggi parliamo tutti di intelligenza artificiale e di digitalizzazione, ma chi utilizza l’intelligenza artificiale e chi è chiamato a digitalizzare i nostri percorsi sono le persone e, quindi, a loro ci dobbiamo dedicare”.