Roma, 26 nov. (askanews) – “I decreti sul merito sono importantissimi: se gestiamo il lavativo allo stesso modo di quello bravo non è che il lavativo migliora, ma è quello bravo che a un certo punto o diventa lavativo anche lui o se ne va da un’altra parte”. Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, a margine dell’assemblea dell’Anci.

“La legge sul merito e i decreti attuativi sul merito che abbiamo approvato ieri in consiglio dei ministri offrono alla pubblica amministrazione strumenti adeguati per valutare le proprie persone e per premiare i meritevoli – ha aggiunto – questo diventa un ulteriore elemento di attrattività della pubblica amministrazione”.