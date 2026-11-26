(Adnkronos) – Una petroliera che trasportava fino a 7.000 tonnellate di gasolio è affondata al largo dell’isola spagnola di Ibiza, causando la morte di un membro dell’equipaggio. Secondo i servizi di emergenza delle Isole Baleari, si tratta della ‘Med Emre’, una petroliera battente bandiera maltese, che era in viaggio dal porto meridionale di Algeciras a Barcellona, a circa 25 miglia nautiche a nord-est della popolare isola turistica. Sei membri dell’equipaggio hanno riportato ferite lievi, in particolare ipotermia. Un’imbarcazione e un aereo del servizio di soccorso marittimo spagnolo Salvamento Maritimo sono stati inviati per valutare i possibili danni ambientali.