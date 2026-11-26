VERONA (ITALPRESS) – Un Comune alle prese con un immobile pubblico da recuperare, un servizio da riorganizzare, una collaborazione da avviare con il Terzo settore o un progetto complesso da trasformare in realtà. Problemi diversi, spesso accomunati dalla difficoltà di disporre delle competenze e delle risorse amministrative necessarie per affrontarli. E’ da queste esigenze concrete che nasce l’”Ufficio del Sindaco”, il servizio regionale che la Regione Puglia, insieme ad ANCI Puglia, ha presentato oggi a Verona, nello stand regionale allestito a Veronafiere, nell’ambito della 43^ Assemblea nazionale dell’ANCI, in programma dal 25 al 27 novembre.

L’appuntamento segna l’avvio di un percorso di partecipazione rivolto ai sindaci e agli assessori dei 257 Comuni pugliesi, chiamati a contribuire alla costruzione del servizio, individuando le principali difficoltà amministrative e le competenze di cui hanno maggiormente bisogno. Al progetto collaborano IPRES e ARTI, con l’obiettivo di definire insieme agli enti locali uno strumento concreto di supporto, previsto dal programma di governo regionale.

A spiegare la necessità di questa iniziativa sono anche i dati sulla capacità amministrativa dei Comuni: nel 2024 la Puglia contava appena 3,79 dipendenti comunali ogni mille abitanti, contro i 5,75 della media nazionale, il rapporto più basso tra le regioni italiane. Una dotazione di personale che negli anni si è ulteriormente ridotta, rendendo più difficile per molte amministrazioni affrontare procedure complesse, cogliere opportunità e trasformare le risorse disponibili in servizi per i cittadini.

“Conosco bene la solitudine che un sindaco può vivere quando deve affrontare un problema che supera le possibilità del proprio Comune – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Per questo voglio essere il presidente di una Regione che non lascia soli i sindaci e che tiene sempre aperta la porta dei propri uffici per garantire che nessuna comunità si senta sola davanti a un problema o a un sogno da realizzare. In questo percorso ci accompagnerà anche ANCI, con la sua presidente, che conosce bene il lavoro degli amministratori locali e ha maturato una lunga esperienza da sindaca. Un’esperienza che si intreccia anche con quella della Città metropolitana, dove abbiamo contribuito a costruire un modello di collaborazione che oggi vogliamo provare a replicare su scala regionale. Anch’io, da sindaco, mi sono trovato spesso nella condizione di dover cercare risorse e costruire collaborazioni con i privati. So quanto sia complicato amministrare quando le risorse non bastano e quanto sia importante poter contare su una rete di relazioni e su un supporto istituzionale. L’Ufficio del Sindaco nasce proprio dentro questa nuova idea di Regione: una Regione che si mette a disposizione delle amministrazioni locali. Insieme vogliamo costruire un modello che possa offrire, a seconda delle necessità, risorse, competenze e professionalità. Ci saranno momenti in cui un Comune avrà bisogno di un sostegno economico, altri in cui servirà un gruppo di esperti capace di affiancare gli uffici comunali, interpretare le norme e individuare soluzioni.

Penso, in particolare, a una delle difficoltà più grandi che gli amministratori incontrano ogni giorno: il rapporto con la macchina amministrativa regionale. Lo so per esperienza diretta. Quando un Comune deve ottenere un’autorizzazione paesaggistica o ambientale, approvare un Piano urbanistico generale, sottoscrivere un accordo di programma o chiedere un’autorizzazione per realizzare un intervento in prossimità del mare, rischia di perdere molto tempo e di rimanere intrappolato tra le competenze dei diversi uffici.

Non promettiamo di risolvere ogni problema o di trovare risorse per ogni esigenza – ha concluso il presidente -, ma vogliamo garantire che, quando un sindaco avrà bisogno di un sostegno, di un consiglio o di un aiuto per realizzare un progetto, troverà nella Regione un supporto e una risposta. Partiamo dall’ascolto dei 257 Comuni, perchè le soluzioni devono nascere dai bisogni delle comunità. La Regione Puglia è, prima di tutto, la Regione delle 257 comunità che la vivono”.

L’ipotesi progettuale è quella di uno sportello regionale a cui ciascun Comune potrà sottoporre un problema concreto. Per i casi selezionati, un gruppo di esperti con competenze amministrative, giuridiche, tecniche ed economiche affiancherà gli uffici comunali nell’analisi delle criticità, nell’individuazione delle soluzioni e nella costruzione dei necessari passaggi amministrativi, fino all’avvio delle procedure. Le decisioni e la responsabilità degli atti resteranno naturalmente in capo alle amministrazioni comunali.

Un aspetto qualificante sarà la possibilità di mettere a disposizione dell’intero sistema degli enti locali le soluzioni sperimentate con successo. Ogni esperienza potrà diventare una buona pratica replicabile, attraverso modelli di atti, strumenti operativi e occasioni di confronto tra amministrazioni che affrontano problemi analoghi. L’obiettivo è costruire progressivamente una comunità di competenze e conoscenze condivise, capace di rafforzare l’intero sistema dei Comuni pugliesi. Non un nuovo livello burocratico, dunque, ma uno strumento di accompagnamento pensato per avvicinare la Regione ai Comuni, rafforzarne la capacità amministrativa e rendere più semplice la realizzazione di interventi e servizi a beneficio delle comunità locali.

Da Verona prende dunque avvio la fase di ascolto, attraverso il coinvolgimento diretto di sindaci e assessori, anche mediante un questionario disponibile sulla piattaforma regionale Puglia Partecipa. Il percorso proseguirà tra dicembre e gennaio con incontri nei sei capoluoghi di provincia, per raccogliere esigenze, proposte e indicazioni utili a definire organizzazione e ambiti di intervento del servizio. La Regione ha previsto una prima dotazione di 200mila euro per avviare la sperimentazione nel 2027.

-foto ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).