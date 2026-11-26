Roma, 26 nov. (askanews) – Alla Casa Internazionale delle Donne (Via della Lungara, 19) a Roma, è in programma oggi 26 novembre alle 18.30 l’inaugurazione della mostra fotografica “Se questa è una donna” della fotografa palestinese Fatena Mohanna, curata da Annalisa D’Angelo e Simona Ghizzoni. L’evento propone un percorso visivo e, a seguire alle 19.30, un un incontro dedicato alla condizione, alla memoria e all’autodeterminazione delle donne nella Striscia di Gaza.

Alla tavola rotonda sul ruolo delle donne nei movimenti palestinesi, sulle pratiche di resistenza quotidiana e sul femminismo dentro e fuori la Palestina partecipano la fotografa

Fatena Mohanna, Tomaso Montanari, Storico dell’arte, saggista e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Paola Caridi, Giornalista e scrittrice, Chiara Avesani, Giornalista e documentarista e Chiara Cruciati, Giornalista; sarà inoltre in collegamento dalla Giordania Meri Calvelli (ACS ONG e coordinatrice di Women With Gaza), per un aggiornamento sui progetti delle donne attivi sul territorio della Striscia di Gaza.

“Se questa è una donna” racconta una guerra che non appartiene a una sola generazione. La mostra segue una memoria che passa di madre in figlia, di corpo in corpo, di generazione in generazione. Le immagini raccontano cosa significa vivere sotto occupazione e nella violenza quotidiana: perdere, aspettare, avere paura, prendersi cura degli altri e continuare, nonostante tutto, a cercare uno spazio per la vita. Attraverso lo sguardo e l’obiettivo di Fatena Mohanna, il percorso espositivo ci invita a riflettere sulla vita nella Striscia di Gaza, sulle forme di resistenza e autodeterminazione e sulla possibilità di restituire spazio e ascolto alle esperienze delle donne palestinesi.

La mostra sarà visitabile presso la Casa Internazionale delle Donne dal 26 al 28 novembre 2026.

L’iniziativa ha inoltre l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari e sociali promossi dalle donne di Gaza, che continuano a operare sul territorio in condizioni di estrema emergenza.

Fatena Mohanna (2000, Gaza) è una fotografa e visual storyteller palestinese. Appartiene a una generazione nata durante l’occupazione e cresciuta in un contesto di progressiva perdita di tutto ciò che dovrebbe essere dato per garantito. La macchina fotografica non è semplicemente uno strumento, ma un’estensione della sua memoria, del suo disagio e delle molte domande alle quali non ha avuto risposta. Fatena resiste all’oblio e conserva frammenti di vita quotidiana destinati a scomparire nel frastuono dei titoli dei giornali. La sua arte non è una dichiarazione di intenti, né una volontà eroica. È una testimonianza, un tentativo silenzioso ma tenace di comprendere ciò che è diventato incomprensibile e di preservare l’umanità anche quando le sue forme più semplici sono minacciate. Le sue fotografie non sono realizzate solo per essere viste, sono residui di vita custodita, che interrogano oggi ciascuno di noi.

Women With Gaza (WWG) è un collettivo nato a Gaza nel 2022 con l’obiettivo di costruire la Casa Internazionale delle Donne a Gaza City. Da diversi anni opera nella Striscia sotto il coordinamento della ONG ACS, sostenendo laboratori e attività promossi e realizzati da donne per le donne. Attraverso percorsi di formazione e produzione, il collettivo contribuisce a rafforzare l’autonomia, le competenze e le opportunità economiche delle donne, sostenendo spazi di solidarietà, condivisione e autodeterminazione.

(copyright photo Fatena Mohanna)