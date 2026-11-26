ROMA (ITALPRESS) – Sarà Daniele Chiffi ad arbitrare Torino-Lazio, gara valida per la 13esima giornata di Serie A e in programma sabato 28 novembre alle 18. Insieme al fischietto della sezione di Padova a dirigere la sfida tra i granata di Abate e la capolista di Gattuso ci saranno gli assistenti Cecconi e Lo Cicero, il quarto ufficiale di gara Manganiello e gli arbitri Var Fabbri e Pezzuto. Tra le partite di maggiore interesse del 13esimo turno anche la sfida Champions Como-Juventus, posticipo serale di domenica 29. Ad arbitrare il match del Sinigaglia sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Ad aprire la giornata numero 13 sarà l’anticipo di venerdì Venezia-Bologna (Andrea Colombo di Como), mentre sabato, oltre a Torino-Lazio, sono in programma Frosinone-Parma (ore 15, arbitro Kevin Bonacina di Bergamo) e Inter-Genoa (20.45, Giovanni Ayroldi di Molfetta).

Domenica, oltre al posticipo serale Como-Juventus, in programma anche il lunch-match Udinese-Fiorentina (Federico La Penna di Roma), alle 15 Sassuolo-Napoli (Marco Guida di Torre Annunziata), alle 18 Roma-Monza (Giuseppe Collu di Cagliari). Lunedì chiuderanno il quadro della 13esima giornata i posticipi Lecce-Atalanta (ore 18.30, Mattia Drigo di Portogruaro) e Cagliari-Milan (20.45, Marco Di Bello di Brindisi).

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Venezia – Bologna (27/11, ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como

Frosinone – Parma (28/11, ore 15)

arbitro: Bonacina di Bergamo

Torino – Lazio (28/11, ore 18)

arbitro: Chiffi di Padova

Inter – Genoa (28/11, ore 20.45)

arbitro: Ayroldi di Molfetta

Udinese – Fiorentina (ore 12.30)

arbitro: La Penna di Roma

Sassuolo – Napoli (ore 15)

arbitro: Guida di Torre Annunziata

Roma – Monza (ore 18)

arbitro: Collu di Cagliari

Como – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Mariani Aprilia

Lecce – Atalanta (30/11, ore 18.30)

arbitro: Drigo di Portogruaro

Cagliari – Milan (30/11, ore 20.45)

arbitro: Di Bello di Brindisi

– foto IPA Agency –

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