Roma, 25 nov. (askanews) – Il mercato delle telecomunicazioni è attraversato da una trasformazione che sta ridefinendo il ruolo degli operatori e dei fornitori di servizi. La crescita del traffico dati, la diffusione del 5G e la convergenza tra reti fisse e mobili stanno aumentando la complessità tecnologica del settore. In questo scenario, la disponibilità di un’infrastruttura non è più sufficiente: diventano fondamentali la qualità dei servizi, la flessibilità delle soluzioni e la capacità di accompagnare gli operatori nello sviluppo di nuove opportunità di business.L’intervista a Nicola Roserba, Business Developer OpNet: “OpNet come Wholesale Company del Gruppo WINDTRE ha un ruolo molto importante di “federatore” all’interno di questo contesto, vista la collaborazione decennale con gli altri operatori. In questo ruolo riesce a costruire un ecosistema, per quanto riguarda le network API, che favorisce l’introduzione di questo servizio utile a prevenire il problema piuttosto che curarlo. Ciò garantisce un beneficio per le aziende, con l’abbattimento dei costi, ma anche per gli utenti finali perché vengono protetti dalle frodi”.Parallelamente, un esempio concreto dell’approccio innovativo e pionieristico di OpNet è rappresentato da WholeBox: la piattaforma sviluppata in collaborazione con Cisco e Qvantel. Le parole di Gabriella Mauro, Head of Communication & Customer Value OpNet: “WholeBox è la nuova piattaforma digitale, l’ecosistema tecnologico che integra fornitori, competenze e capabilities dedicate, con il quale la Wholesale Company del Gruppo WINDTRE abilita nuovi player al servizio mobile. La sfida è stata quella di semplificare e rendere accessibile l’ingresso nel mobile di un nuovo operatore consentendo di beneficiare di flessibilità, diminuzione dei costi, riduzione delle barriere all’ingresso e delle complessità operative e tecniche tipiche di un mercato complesso, confrontandosi con un interlocutore unico e potendo scegliere il modello corretto in funzione delle proprie ambizioni”.OpNet, dunque, consapevole del fatto che il valore non risiede soltanto nelle singole tecnologie, ma nella capacità di farle lavorare insieme, non si limita a mettere a disposizione infrastrutture e connettività, ma punta a costruire un ecosistema di soluzioni e collaborazioni che permette ai propri partner di sviluppare nuovi servizi e competere sul mercato.