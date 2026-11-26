BELGRADO (ITALPRESS) – L’Italia di Silvio Baldini se la vedrà con Spagna, Finlandia e Albania nel girone B ai prossimi Europei Under 21, in programma dal 16 giugno al 3 luglio e ospitati dalla stessa Albania e dalla Serbia. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi presso il Sava Congress Center di Belgrado. Le gare del gruppo B si giocheranno fra Tirana (Arena Kombetare, che sarà anche lo stadio della finale) ed Elbasan.

Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale, con gli incroci A-C e B-D. Oltre al titolo Europeo, in Serbia e Albania ci sarà in palio anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: sono tre i posti a disposizione delle squadre europee per la competizione a cinque cerchi.

I GIRONI

GIRONE A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia

GIRONE B: Albania, Spagna, ITALIA, Finlandia

GIRONE C: Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia, Croazia

GIRONE D: Norvegia, Belgio, Germania, Olanda

IL CALENDARIO

Gli azzurrini faranno il loro esordio mercoledì 16 giugno a Elbasan contro la Finlandia, poi la sfida all’Albania padrona di casa il 19 giugno all’Arena Kombetare di Tirana, stadio dove si giocherà tre giorni dopo, martedì 22, la sfida con la Spagna.

-Foto IPA Agency-

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