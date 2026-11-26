(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non intende “tornare indietro” sulla questione degli adeguamenti triennali degli stipendi dei magistrati, ai quali lo Stato deve quasi un miliardo di euro, perché i salari di giudici e pm sono già “dignitosi” e perché lei non saprebbe come “giustificare” davanti ai cittadini un simile esborso in un periodo come questo. A margine del Consiglio europeo a Bruxelles, la premier sottolinea anche di non avere accettato l’invito al congresso dell’Anm a Napoli per evitare quello che sarebbe suonato come un “attacco” alla categoria, visto che la sua posizione sulla questione è ben nota.

“Mi ha colpito”, afferma, che il presidente dell’Anm Giuseppe Tango “dica nella sua risposta che loro mi avevano invitato per avere un confronto e che hanno ricevuto in risposta un attacco. Ora, è un po’ difficile confrontarsi quando, qualsiasi cosa si dica su cui non si è d’accordo, diventa un attacco. Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda”. “In coscienza – prosegue la premier – non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che, in una fase come questa, bisogna spendere centinaia di milioni di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi, diciamo così”.

La premier si riferisce alla sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dall’Associazione nazionale magistrati, imponendo al governo di adottare entro il 31 gennaio 2027 il decreto che recepisce l’adeguamento stipendiale dei magistrati per il triennio 2018-2020. La decisione è arrivata a distanza di oltre un anno dalla sentenza del Consiglio di Stato del 9 luglio 2025, che aveva già dichiarato parzialmente illegittimo il decreto del governo Draghi del 6 agosto 2021.

“Ovviamente – sottolinea Meloni – non essendo io un’ipocrita, se fossi andata al congresso, avrei segnalato questa materia. E, quindi, sarebbe diventato un attacco. E io non voglio creare questa polemica. Quindi il mio passo indietro, in realtà, è un tentativo di evitare ulteriori polemiche, su una questione però sulla quale non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione”. Perché, conclude, “non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani, con tutti i problemi che abbiamo in questo momento. Quindi ho preferito dire, poiché mi conoscono, e non sono una persona che viene e tace le difficoltà, e non voglio che poi un giorno dopo si dica che ‘la Meloni è venuta al congresso e ha attaccato’. Non voglio attaccare. Voglio fare un passo indietro e sperare che ci sia un momento più adeguato per potersi confrontare sullo stato della giustizia, materia alla quale sono molto interessata e attenta”.

Già ieri la premier, che un mese fasi era già espressa sulla questione in una telefonata con l’Adnkronos – aveva inviato un messaggio al presidente dell’Anm Giuseppe Tango declinando l’invito al congresso dell’Associazione che si aprirà domani a Napoli. Una comunicazione arrivata nello stesso giorno della sentenza del Consiglio di Stato. “Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l’efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale”, aveva affermato quindi oggi il presidente dell’Anm Tango. “La magistratura associata – ha sottolineato – ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l’ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l’applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati”. Da qui la replica della premier.