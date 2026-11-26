(Adnkronos) – È deceduta oggi all’ospedale di Treviso, la neonata fatta nascere d’urgenza 12 giorni fa, a seguito dello speronamento dell’auto in cui si trovava la madre 22enne incinta di otto mesi col compagno. Trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello, la donna è stata fatta partorire anzitempo proprio per salvare la bimba. A provocare il grave incidente del 14 novembre scorso a Lovadina, una frazione di Spresiano, l’auto di quattro ladri in fuga, poi fuggiti a piedi attraverso i campi e ancora ricercati. A dare la notizia della morte della bimba sui social è stato il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra.

“Non esistono parole per esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori e ai familiari della piccola che ci ha lasciati. A tutti loro va il mio più profondo cordoglio e quello dell’intero Veneto, pur essendo consapevole che nulla potrà restituire quanto hanno perso. Il popolo veneto, di fronte a questa tragedia inaccettabile, chiede giustizia. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché siano individuati i responsabili”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Alberto

Stefani.