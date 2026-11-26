ROMA (ITALPRESS) – LeBron James firma la prima tripla doppia con la maglia di Philadelphia e trascina i Sixers al 111-104 su Miami nella notte Nba tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con nove partite valide anche per la fase a gironi della Nba Cup. James chiude con 25 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, mentre Tyrese Maxey ne segna 30. Philadelphia, senza Joel Embiid, va all’intervallo sul 62-53 e tocca il +14 nell’ultimo quarto. Ai Heat non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per evitare il ko dopo sette vittorie di fila. Simone Fontecchio resta a secco in sei minuti, con un rimbalzo, un assist e 0/2 da tre. Victor Wembanyama firma 44 punti e 16 rimbalzi, ma Portland batte San Antonio 116-111. Deni Avdija chiude con 33 punti, 12 rimbalzi e 7 assist e a 38″6 dalla fine infila la tripla del 114-109. Damian Lillard aggiunge 29 punti e 7 assist. A Houston, Kevin Durant ne segna 20 nel 116-104 su Phoenix e diventa il quinto giocatore nella storia della Nba a raggiungere quota 33.000 punti in regular season. Alperen Sengun firma una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist.

New York rimonta Cleveland e vince 121-102 al Madison Square Garden con 16 punti di Jose Alvarado nell’ultimo quarto. Per i Knicks è il sesto successo di fila. Minnesota passa 113-106 a Oklahoma City senza Anthony Edwards e resta imbattuta nel girone di coppa. Jaden McDaniels firma 32 punti e 13 rimbalzi, mentre ai Thunder non bastano i 32 di Shai Gilgeous-Alexander. Chicago espugna Charlotte 107-105 con 24 punti di Matas Buzelis e infligge agli Hornets il settimo ko consecutivo, nonostante i 35 di Brandon Miller. Golden State supera Sacramento 129-110 con 24 punti di De’Anthony Melton, tutti da tre (8/12). Brooklyn vince 104-97 a Milwaukee con 28 punti e 9 rimbalzi di Julius Randle, mentre Tyler Herro ne segna 28 per i Bucks. Memphis batte i Los Angeles Clippers 115-97 e sale a due vittorie in tre gare di coppa.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).