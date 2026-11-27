(Adnkronos) – Da leggenda a leggenda. Marc Marquez si ritira e uno dei primi abbracci arriva da Giacomo Agostini, mito dello motociclismo italiano e vincitore, in carriera, di 15 titoli mondiali. “Questa notizia un grande dispiacere. Lascia un pilota che riusciva sempre a dare gioia in pista, era un piacere vederlo correre. Sapeva come regalare spettacolo”. ‘Ago’, 84 anni, lo racconta all’Adnkronos e nel farlo si emoziona: “È una sorpresa anche per me. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, mi aveva detto che avrebbe fatto ancora un anno o forse due, in base ai risultati della prossima stagione. ‘Se lotto per il podio ok, altrimenti meglio di no…’. Ha appena vinto un Mondiale, sono sicuro che avrebbe avuto la forza di imporsi ancora”.

Lei di vittorie se ne intende. È giusto lasciare dopo un trionfo così bello?



“Da una parte c’è il rammarico, perché poteva dare ancora tante emozioni a migliaia di appassionati. Dall’altra c’è una riflessione che ci può stare. Si è fermato da campione del mondo, ha chiuso in bellezza. Difficile fare meglio di così…”.

Ci vuole comunque coraggio.



“Direi di sì, molto. Marc è ancora giovane e ha ingaggi importanti. In questa decisione, che penso sia stata molto sofferta, ci sono tanti fattori da considerare”.

Qual è l’eredità più grande che lascia Marquez al suo sport dopo dieci titoli mondiali?



“Oggi lascia uno dei più forti, un pilota riuscito a eguagliarmi nella classe regina con otto trionfi. Penso che ciò abbia regalato grande soddisfazione a Marc, anche se ripensandoci sono sicuro che non avrà dormito qualche notte. La passione per le due ruote è una cosa che hai dentro, per un pilota è totalizzante”.

La foto del vostro abbraccio a Portimao dopo il titolo vinto da Marquez ha fatto il giro del mondo. Da leggenda a leggenda…



“Ho conosciuto Marc quando era piccolino, eravamo in Olanda. Il nostro è sempre stato un rapporto di stima, ogni volta che mi vede mi chiama per salutarmi e abbracciarmi e a me fa sempre piacere scambiare due chiacchiere con lui. Tra noi c’è grande rispetto”.

Adesso che si sono ritirati entrambi, le piacerebbe vedere la pace con Valentino Rossi?



“Qualche tempo fa mi hanno chiamato proprio per propormi di incontrarli a cena e spingere a una stretta di mano, diciamo così. Ho già detto che lo farei con piacere, anzi pagherei pure il conto. Nel nostro sport certe cose succedono. Quando siamo in pista c’è adrenalina, rischiamo la vita in ogni curva. E, mettendomi nei loro panni, anche io da giovane ne ho combinate tante. Quando si va così forte, chi non pensa a vincere? Ci tengo però a precisare una cosa, io sono obiettivo. Da Valentino a Marquez o Bezzecchi, pensando a oggi, ho sempre detto la mia in modo chiaro su ogni gara e ogni situazione e ho sempre dato i giusti meriti. Non mi interessa il nome del pilota, l’importante è che faccia divertire la gente. Marc e Valentino lo hanno fatto”. E mica poco.