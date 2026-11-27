Roma, 27 nov. (askanews) – “La Costituzione è stata lungimirante, inserendo la tutela dell’ecosistema della biosfera italiana. Ora guardiamo alla scienza per contrastare i cambiamenti climatici”.Valerio Rossi Albertini (Fisico del CNR, docente di divulgazione della scienza e componente del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde) ha moderato il convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.”L’innovazione tecnologica e la disponibilità della cittadinanza a recepirla è una parte essenziale della soluzione. Quindi, da una parte, è necessario guardare ai nuovi traguardi della ricerca nella produzione di energia rinnovabile, primo tra tutti la fusione termonucleare, assistita dall’intelligenza artificiale. Dall’altra, è necessario svolgere un’opera costante e capillare di divulgazione e di informazione scientifica, per mostrare che le soluzioni esistono e che bisogna accoglierle ed applicarle il più presto possibile”, ha aggiunto.