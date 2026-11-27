Roma, 27 nov. (askanews) – Le comunità energetiche sono “un viatico importante” per i piccoli comuni. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla 43esima Assemblea nazionale Anci di Verona. “È un meccanismo che ha funzionato”, ha aggiunto.

Parlando delle rinnovabili in Italia, il ministro ha ricordato che “facciamo circa 800 allacciamenti al giorno” e che “oggi siamo a circa 2 milioni e mezzo di produttori a livello di Paese”. Le rinnovabili, ha aggiunto, “han già raggiunto nel 2026 il 42% del consumo”.

Quanto alle comunità energetiche, Pichetto Fratin ha parlato di “una grande sperimentazione che deve diventare un qualcosa di continuativo”. “Credo che innanzitutto continuerà con i prossimi provvedimenti”, ha detto aggiungendo che anche con lo scostamento di bilancio “una quota andrà destinata a questa iniziativa”.