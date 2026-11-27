(Adnkronos) –

Andrea Scanzi non si candiderà con Schierarsi alle prossime elezioni né ne farà mai parte. Il giornalista è intervenuto oggi con un lungo post pubblicato sui propri canali social per fare chiarezza rispetto alle voci circolate nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa che lo volevano tra le fila dell’Associazione di Alessandro Di Battista.

“Non faccio parte, nè mai farò parte, di Schierarsi, per il semplice fatto che mai mi iscriverò a partiti, associazioni o movimenti politici. Ciò non mi impedisce però di condividerne alcune battaglie e stimarne alcuni esponenti. E Schierarsi è piena di brave persone, a partire da Ale e Luca Di Giuseppe”, ha precisato Scanzi. Che ha continuato così: “Non ho mai detto di candidarmi (ahahahahahah) o simili. Ho detto che, se Ale starà bene e vorrà intraprendere questa sfida, gli darò una mano come amico a livello mediatico (cosa peraltro di cui non avrebbe bisogno). Interviste, incontri pubblici, etc. Gli starò semplicemente vicino, anche “solo” emotivamente. Fine”.

E poi ancora: “Ho pure scritto un libro (e uno spettacolo), Ora o mai più, sul fatto che spero di trovare alle elezioni un’alleanza votabile di centrosinistra. Quindi non voterò Schierarsi. Io e Ale abbiamo molte idee in comune e molte non in comune. La mia intenzione è votare un campo largo “potabile” e votabile. Quindi non Schierarsi. Al tempo stesso, la mia speranza è quella di vedere Ale candidato (se lui lo vorrà). E spero di vederlo candidato perché, se lo farà, vorrà dire che starà bene. E questa è l’UNICA cosa che mi interessa (molto più del voto): che stia BENE. Io tifo Ale come uomo e amico, e se Ale si candiderà vorrà dire che starà bene. Quindi, pur non votandolo, oggi tifo perché lui si candidi. E se lo farà, lo aiuterò quanto potrò. E lui lo sa. Anche questo non è difficile da capire: è semplicemente umano”.