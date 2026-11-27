(Adnkronos) – “L’obiettivo dell’Academy è mettere al centro gli studenti e la loro capacità di affrontare la complessità di questo tempo, fornendo strumenti per comprendere e utilizzare in modo avanzato l’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Paolo Boccardelli, magnifico rettore dell’università Luiss Guido Carli, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027, svoltasi nell’Aula Magna “Mario Arcelli” del Campus.

“Dobbiamo anche potenziare le capacità legate all’intelligenza umana: pensiero critico, attenzione, approfondimento e discussione. Solo attraverso questo investimento i giovani potranno comprendere l’utilizzo efficace dell’IA e valutarne i risultati”.

Boccardelli ha indicato in competenza, coraggio e collaborazione i tre valori da trasmettere agli studenti. “La competenza è necessaria per conoscere a fondo questa rivoluzione e contribuire a cambiare il mondo. Il coraggio significa impegnarsi, avere la motivazione a fare le cose e non avere paura di cambiare. La collaborazione, infine, è fondamentale perché per incidere nella realtà, nella società e nell’economia esiste un solo modo: lavorare insieme agli altri”.