PALERMO (ITALPRESS) – “La vittoria di ieri sera dell’Italbasket contro la Turchia prima in classifica è stata una dimostrazione di altissimo livello alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella: era la prima volta che il presidente assisteva a un incontro di basket, ho avuto l’onore e il piacere di essere a fianco a lui e scendere in campo al termine della partita per congratularci con i nostri giocatori e i nostri tecnici. Con noi c’era anche il presidente Petrucci, che è veramente un artista in tutto quello che fa”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a Palermo in occasione degli Stati Generali dello sport siciliano, a proposito della vittoria di ieri sera dell’Italbasket sulla Turchia sotto gli occhi del Capo dello Stato. “Mattarella è il nostro primo tifoso, di cui abbiamo estremamente bisogno: non dimentichiamoci la sua vicinanza alle Olimpiadi invernali e alla pallavolo a Napoli, penso che l’anno prossimo verrà anche a vedere l’America’s Cup”, ha aggiunto Buonfiglio.

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