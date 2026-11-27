ROMA (ITALPRESS) – BYD conferma l’efficienza delle proprie tecnologie ottenendo un risultato record nei test indipendenti Green NCAP con la DOLPHIN G DM-i, la compatta ibrida plug-in di segmento B. Primo modello BYD progettato specificamente per il mercato europeo, spiega una nota, la DOLPHIN G DM-i ha ottenuto una valutazione complessiva di 4,5 stelle, con un punteggio dell’88%. Si tratta “del miglior risultato mai assegnato a un’ibrida plug-in secondo l’attuale protocollo di valutazione Green NCAP, superiore di circa il 20% al precedente record”.

La combinazione di motore elettrico, Blade Battery e motore a benzina è progettata “per massimizzare l’efficienza energetica, consentendo di percorrere gran parte dei tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica e garantendo al contempo la flessibilità necessaria per gli spostamenti sulle lunghe distanze”. Green NCAP ha evidenziato in particolare l’autonomia in modalità elettrica della DOLPHIN G DM-i, che raggiunge i 105 km nel ciclo combinato WLTP. Nelle condizioni di prova, più severe rispetto a quelle previste dall’omologazione WLTP, il modello ha registrato un’autonomia elettrica di 97 km. Green NCAP ha sottolineato la buona efficienza energetica e l’autonomia elettrica del modello, in grado di completare l’intero test invernale a -7 °C senza ricorrere al motore termico.

Particolarmente positivo anche il risultato relativo alle emissioni di gas serra. Grazie all’elevata capacità di percorrenza in modalità elettrica, al mix energetico europeo e ai dati sulle emissioni legate alla produzione, verificati in modo indipendente, la DOLPHIN G DM-i registra emissioni complessive lungo l’intero ciclo di vita pari a 124 g CO2-eq/km, un valore definito da Green NCAP “notevolmente contenuto”.

“La DOLPHIN G DM-i è il primo modello BYD progettato specificamente per l’Europa – ha sottolineato Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD – e siamo particolarmente soddisfatti che Green NCAP le abbia assegnato il miglior risultato di sempre per un veicolo ibrido plug-in. Il nostro impegno è rendere concrete le innovazioni tecnologiche e con la DOLPHIN G DM-i portiamo la più recente generazione della tecnologia DM in uno dei segmenti di mercato in cui il rapporto qualità-prezzo è più rilevante: quello delle compatte.

Siamo quindi particolarmente orgogliosi che il nuovo riferimento per le ibride plug-in secondo Green NCAP sia anche il modello più accessibile della categoria”.

– Foto ufficio stampa BYD –

(ITALPRESS).