Roma, 27 nov. (askanews) – Nessun gol e un punto a testa tra Venezia e Bologna al termine di una gara ricca di occasioni, soprattutto nella ripresa. Il protagonista è Stankovic, che nel finale si supera con due interventi straordinari: prima respinge il tentativo ravvicinato di Pobega, poi si oppone alla conclusione di Piccoli, mantenendo inviolata la porta del Venezia.

La squadra di casa aveva già sfiorato il vantaggio con Yeboah e Kike Perez, mentre al 65′ Juan Jesus aveva colpito il palo con un inserimento in area. Dall’altra parte, anche Skorupski si è fatto trovare pronto, in particolare sul tentativo dalla distanza di Helgason.

Da segnalare anche l’episodio del gol annullato a Halhal, dopo un controllo Var durato oltre quattro minuti a causa di un problema tecnico. Nel finale ancora Stankovic decisivo, mentre il Bologna non è riuscito a trovare la giocata vincente. Dopo tre minuti di recupero è arrivato il triplice fischio: 0-0.