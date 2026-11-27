(Adnkronos) –

Non c’è alcun riscontro investigativo sul fatto che Claudio Martufi possa essere uno dei telefonisti anonimi entrati in contatto con la famiglia Orlandi subito dopo il rapimento di Emanuela. A chiarirlo è la stessa Procura di Roma che, con una nota ufficiale volta a tutelare la “completezza e la correttezza della pubblica informazione”, smentisce le notizie diffuse nelle ultime ore, definendole non conformi alle risultanze emerse fino allo stato attuale delle indagini.

A sollevare il caso era stata la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’, secondo cui il Ris dei carabinieri di Roma avrebbe individuato proprio in Claudio Martufi la voce di uno dei telefonisti anonimi che contattarono casa Orlandi subito dopo la scomparsa della giovane, avvenuta il 22 giugno 1983. Ex agente operativo nei primi anni Ottanta presso il raggruppamento romano del Sisde (l’allora servizio segreto civile), Martufi fu inoltre tra i primi funzionari a entrare nell’abitazione della famiglia, dopo la sparizione della quindicenne.

Martufi è un ex agente del Sisde, il servizio segreto civile italiano operativo all’epoca della scomparsa di Emanuela. Il suo nome è tornato al centro dell’attenzione nel 2025, in occasione dei lavori della Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. Il 4 dicembre, durante un’audizione in Senato, ha chiesto e ottenuto che la sua testimonianza si svolgesse in forma segreta. E il contenuto è quindi rimasto oscuro. Qualche giorno dopo, il 10 dicembre, Martufi è stato inoltre protagonista di un episodio avvenuto in centro, a Roma, durante un tentativo di intervista da parte di Massimo Giletti. Alle domande del giornalista, che gli chiedeva chiarimenti sul contenuto di quella audizione e su eventuali contatti con Mario Meneguzzi, zio della ragazza scomparsa, l’ex 007, come mostra un video, pubblicato sul sito del programma ‘Lo stato delle cose’, ha reagito colpendolo con un pugno.