(Adnkronos) – “PagoPA partecipa anche quest’anno all’Assemblea Anci nel ruolo di partner istituzionale, come avviene ormai da diversi anni. Lo facciamo con l’obiettivo di promuovere agli enti locali, ai Comuni e ai territori le nostre piattaforme tecnologiche: soluzioni consolidate che accompagnano le amministrazioni nella digitalizzazione dei servizi per i cittadini e favoriscono l’efficientamento di tutta la pubblica amministrazione”. Sono le parole di Marco Pantaleoni, amministratore delegato di PagoPA, alla 43esima Assemblea Annuale dell’Anci, svoltasi a Verona, a cui la Società ha partecipato anche quest’anno in qualità di partner istituzionale.

“In questa veste ci sentiamo un po’ a casa nostra, perché consideriamo l’accompagnamento e le attività che promuoviamo qui la nostra funzione principale e la nostra stessa ragion d’essere”, conclude.