Verona, 27 nov. (askanews) – “Uno degli strumenti più importanti per i piccoli Comuni è rappresentato dalle Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). Molte amministrazioni ne hanno già costituite e hanno installato impianti fotovoltaici sugli edifici e sulle strutture comunali, ottenendo benefici significativi”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a proposito delle possibili risposte del Governo alla richiesta dei Comuni di aiuti per fare fronte al costo crescenti dell’energia. “I Comuni sono nella stessa situazione delle famiglie e delle imprese. Dobbiamo intervenire sia sul fronte delle famiglie sia su quello delle imprese e delle amministrazioni locali. Bisogna però fare i conti con gli spazi disponibili nel bilancio dello Stato, che è finanziato dalle tasse dei cittadini. Serve quindi equilibrio e bisogna valutare attentamente le possibilità” ha aggiunto a margine della 43ma assemblea dell’Anci.