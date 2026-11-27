(Adnkronos) – Messa agli atti (con più fatica del previsto) la pratica quarti di finale, l’Italia torna in campo in Coppa Davis. Oggi, venerdì 27 novembre, la Nazionale di capitan Filippo Volandri sfida la Repubblica Ceca nella semifinale del torneo e non mancano i dubbi di formazione. Il successo contro la Corea del Sud, arrivato grazie al doppio Berrettini-Vavassori, ha dato più di qualche indicazione verso il penultimo atto del torneo. Intanto, sul numero uno azzurro Flavio Cobolli, arrivato all’ultima impegno dell’anno non in maniera brillante, dopo le fatiche di una stagione esaltante e indimenticabile. E poi su Lorenzo Musetti, al momento il più in forma della squadra, e Matteo Berrettini, come al solito trascinatore con la maglia azzurra. E dunque, chi scenderà in campo nei due match del singolare?

Se Volandri confermasse le scelte della prima partita, l’Italia andrebbe in campo con Musetti secondo singolarista (contro uno tra Tomas Machac e Jakub Mensik nel primo match, dalle 16) e con Flavio Cobolli numero uno per sfidare Jiri Lehecka (nel secondo match). A seguire, come visto nei quarti contro i sudcoreani, l’eventuale doppio con Andrea Vavassori e Matteo Berrettini. Nelle ultime ore non mancano però le riflessioni di Filippo Volandri e nell’Italia potrebbero esserci sorprese. Con una novità, che porterebbe in campo nel primo singolare Matteo Berrettini (al momento numero 43 del ranking) e Lorenzo Musetti nel secondo. A farne le spese potrebbe essere così Flavio Cobolli (numero 7 al mondo), che ieri a Bologna non si è allenato. Come apprende l’Adnkronos sono invece basse le possibilità di vedere in campo in uno dei due singolari il numero 21 al mondo Luciano Darderi. Volandri pensa, senza escludere soluzioni. E si prepara così a sciogliere il grande dubbio per riportare l’Italia all’ultimo atto del torneo.