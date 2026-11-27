(Adnkronos) – Archiviata col brivido la pratica quarti di finale, l’Italia torna in campo in Coppa Davis. Oggi, venerdì 27 novembre, la Nazionale di capitan Filippo Volandri sfida la Repubblica Ceca nella semifinale del torneo. Gli azzurri arrivano dal successo sofferto contro la Corea del Sud per 2-1 (decisiva la vittoria di Berrettini e Vavassori nel doppio, dopo il successo di Musetti nel primo singolare e il ko di Cobolli nel secondo), mentre i cechi hanno avuto la meglio contro il Canada per 2-0. Ecco orario e dove vedere la semifinale di Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca in tv (anche in chiaro) e streaming.

Quando si gioca la semifinale di Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca? La sfida andrà in scena oggi, venerdì 27 novembre, a Bologna:

– dalle 16 primo singolare tra i numeri due, Lorenzo Musetti (ITA) vs Tomas Machac/Jakub Mensik (CZE);

– a seguire secondo singolare tra i numeri uno, Flavio Cobolli (ITA) vs Jiri Lehecka (CZE);

– a seguire l’eventuale doppio: per l’Italia, con ogni probabilità scenderanno in campo Andrea Vavassori e Matteo Berrettini.

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca di oggi, venerdì 27 novembre, sarà visibile in chiaro su SuperTennis e su Rai 1, ma anche in streaming sul sito di SuperTennis e su Rai Play.