(Adnkronos) – E’ iniziata stamani intorno alle ore 8, all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze, l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa a Montiano, in provincia di Grosseto. L’esame dovrà contribuire a chiarire le circostanze del decesso ed in particolare l’orario: secondo la prima ricostruzione, De Gennaro si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato.

La Procura di Grosseto, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ha affidato gli accertamenti ai medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna. L’incarico comprende anche una serie di verifiche tossicologiche, oltre agli altri esami necessari a ricostruire quanto accaduto. “La Procura ha dato un incarico molto completo”, ha dichiarato l’avvocato Enrico De Martino, presente al conferimento della perizia in tribunale con il collega Francesco Bertorotta, entrambi legali della famiglia De Gennaro. I familiari dell’ex capo della polizia hanno nominato come consulente di parte il professor Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa, che seguirà gli accertamenti autoptici. Per consentire lo svolgimento degli accertamenti in riservatezza, l’area del padiglione di Careggi che ospita l’Istituto di medicina legale è stata transennata, impedendo l’accesso ai giornalisti.

Parallelamente proseguono le indagini dei pm grossetani, che hanno delegato i carabinieri del Nucleo investigativo ad ascoltare le persone che frequentavano e conoscevano De Gennaro. Tra queste anche il giardiniere della villa, che sarebbe stato il primo a trovare il corpo senza vita dell’ex prefetto.