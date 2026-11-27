Roma, 27 nov. (askanews) – Sulla vicenda di Gianni De Gennaro “è doverosa in questa fase una grande prudenza”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando alla Versiliana. “E’ stato un servitore dello stato, anche se dai giornali leggo che ha detto che ha dovuto eseguire ordini anche se non gli piacevano”.

“D’altra parte – ha aggiunto – non voglio assolutamente dare addosso alla procura di Caltanissetta, che avrà avuto una notizia di reato e aveva il dovere di avviare un’indagine”. Il punto è che deve valere sempre la presunzione di innocenza, “guai oggi a dare giudizi né verso la procura ne verso De Gennaro. I tifosi tacciano, è bene rimanere un passo indietro”.