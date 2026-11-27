(Adnkronos) – “Oggi è un giorno importante in cui si presentano dati confortanti per quanto riguarda soprattutto il comparto che interessa l’agroalimentare”. Così Alessandro Beduschi è consigliere del Consiglio di Amministrazione di Ismea – Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, alla presentazione del XXIV Rapporto Ismea – Qualivita oggi a Roma.

“Dal punto di vista della visione, il nostro Paese ha puntato sicuramente sulla qualità, e questa ha aperto e continua ad aprire dei mercati importanti. La reputazione dei nostri prodotti ci consente di avere dei numeri che fanno davvero ben sperare sul prosieguo di quella che è l’esperienza del settore agroalimentare, che è un fattore trainante.”

“I produttori ripagano gli aiuti del Governo centrale e delle Regioni con uno sforzo importantissimo in innovazione, ricerca di unicità e soprattutto una grande scelta dal punto di vista qualitativo, che dà reputazione e forza a un mercato che cresce. In questa giornata importante, con molti chiari e, c’è purtroppo anche qualche ombra – conclude – che è quella riguardante il vino, il cui consumo purtroppo è stato criminalizzato forse anche eccessivamente da recenti e recentissime polemiche. Questo è l’unico dato che un po’ preoccupa, rispetto a tutto il resto siamo molto soddisfatti”.