(Adnkronos) – “Apprendiamo che una delle assistenti sociali che seguono il caso della cosiddetta ‘famiglia del bosco’ di Palmoli (Chieti), sarebbe stata sanzionata dal Consiglio di disciplina con 70 giorni di sospensione per le numerose violazioni del codice deontologico perpetrate nel caso Trevallion -Birmingham. Sarebbe stato riconosciuto che le sue condotte avrebbero causato ‘grave nocumento'”. Lo dice in una nota l’avvocato Simone Pillon.

“Ciò conferma, nel peggiore dei modi, quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti, e cioè che le informazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi. Tale narrazione purtroppo prosegue ancor oggi in alcune relazioni”, prosegue Pillon concludendo: “Si auspica che l’intervenuta sanzione dell’Ordine degli assistenti sociali consigli una maggior apertura degli operatori nei riguardi della famiglia, posta fino ad oggi sul banco degli imputati, ponga finalmente sotto una luce diversa la vicenda e consigli la decisione di un immediato rientro dei bambini. Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al Tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia”.