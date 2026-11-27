Roma, 27 nov. (askanews) – Kimi Antonelli conferma il suo ottimo momento e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. Il pilota della Mercedes, già il più veloce nelle FP1, ha fermato il cronometro in 1’23″077, precedendo il compagno di squadra George Russell e la McLaren di Lando Norris. Una giornata positiva per la scuderia tedesca, che ha mostrato anche un passo gara particolarmente competitivo.

Sessione movimentata sul circuito di Lusail, caratterizzata da due interruzioni con bandiera rossa. La prima è stata necessaria per la presenza di troppa ghiaia sull’asfalto, mentre la seconda è arrivata dopo l’uscita di pista di Pierre Gasly, finito nella via di fuga senza riuscire a rientrare. Il francese ha concluso anticipatamente la propria sessione. Le interruzioni hanno comportato un prolungamento complessivo di 13 minuti.

Giornata complicata anche per Charles Leclerc, protagonista di un testacoda dopo aver perso il controllo della Ferrari. Il monegasco è riuscito a riprendere la pista, ma la vettura ha riportato danni al fondo e i meccanici sono stati costretti a intervenire, facendogli perdere buona parte della sessione. Fuori pista anche Lance Stroll.

Problemi più seri per Lewis Hamilton, costretto a fermarsi per un inconveniente al motore. «Ho perso potenza, ho perso il motore», ha comunicato via radio il britannico, che non ha potuto completare le prove.

Alle spalle di Antonelli e Russell si è inserito Norris, mentre Max Verstappen ha chiuso nelle posizioni di vertice dopo aver mostrato un buon ritmo. Il pilota della Red Bull ha segnalato anche difficoltà allo sterzo nel finale. Per la Ferrari, invece, una sessione dedicata soprattutto alla ricerca della prestazione sul giro, dopo aver lavorato sul passo gara nelle prime libere.

Il programma del fine settimana prosegue sabato con le prove libere e le qualifiche.