Riccione, 27 nov. (askanews) – Oltre mille tra medici, ricercatori e operatori sanitari e più di 130 esperti nazionali e internazionali si sono ritrovati a Riccione, dal 26 al 28 novembre, per il diciassettesimo Congresso Nazionale IG-IBD, dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali. Patologie che colpiscono spesso in giovane età e la cui crescente diffusione impone una nuova pianificazione delle risorse sanitarie. Secondo le proiezioni, entro il 2030 circa il 30 per cento dei pazienti avrà più di sessant’anni.Le parole di Prof. Edoardo Vincenzo Savarino – Segretario Generale IG-IBD: Il sistema sanitario nazionale deve essere pronto ad affrontare questo tipo di patologie, deve essere pronto a gestire una mole così importante di pazienti cronici che sviluppano malattie giovani e se la portano avanti tutta la vita. Quindi, dobbiamo sicuramente essere attivi e non passivi per cercare di gestire al meglio questa problematica. L’intervento di Prof. Maurizio Vecchi – Vice Pres. Fondazione IG-IBD ETS: È ovvio che l’intelligenza artificiale e il suo sviluppo degli ultimi anni porterà da tanti punti di vista molte innovazioni, sia dal punto di vista diagnostico, perché la lettura dei nostri filmati endoscopici, la lettura delle immagini radiologiche, ma anche, inoltre, la capacità dell’intelligenza artificiale di, diciamo così, ipotizzare e sviluppare nuovi farmaci, avrà sicuramente un impatto molto significativo. Collaborazione tra i centri clinici, investimenti nella ricerca e nuove opportunità per i giovani ricercatori rappresentano alcuni dei punti cardine del progetto della Fondazione IG-IBD.Il commento del Prof. Sandro Ardizzone – Presidente Fondazione IG-IBD ETS: L’Italia non ha ancora, malgrado alcuni pregressi tentativi, un sistema di raccolta dati che metta insieme i numerosi centri di prestigio e di valore che in Italia si occupano già da tempo di ricerca, diagnosi e terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Questo sistema raccolta dati è importante perché consentirà di costruire delle coorti longitudinali di pazienti con colite ulcerosa e malattia di Crohn, coorti molto numerose che possono fornire dati enormemente numerosi e di alta qualità. L’obiettivo è trasformare il progresso scientifico in un beneficio concreto per i pazienti, garantendo percorsi assistenziali sempre più efficaci, sicuri e uniformi su tutto il territorio nazionale.