(Adnkronos) – Il mondo del calcio saluta un campione. Si è spento a 67 anni in Brasile Juary Jorge dos Santos Filho, in arte Juary. Attaccante brasiliano, si era affermato in Italia soprattutto con l’Avellino, trascinando la squadra campana a due storiche salvezze in Serie A dal 1980 al 1982. In carriera aveva vestito anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, vincendo poi, qualche anno dopo, la Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987 (segnando in finale contro il Bayern Monaco). Come riportato da Globoesporte, Juary lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore.

Chi era Juary? Arrivato in Italia nel 1980, si era affacciato alla massima serie con l’Avellino, diventando presto idolo indiscusso Irpinia. Tredici i gol in due stagioni, accompagnati da una danza intorno alla bandierina diventata celebre di partita in partita. La sua carriera è poi andata avanti con una stagione all’Inter, una all’Ascoli e un’ultima in Italia con la Cremonese. Poi il grande salto al Porto, club in cui rimase fino al 1988 diventando parte della storia del club lusitano con la rete decisiva nella finale di Coppa dei Campioni del 1987 a Vienna, contro il Bayern Monaco. Il primo titolo europeo del Porto.