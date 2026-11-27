MILANO (ITALPRESS) – Un’azienda nata 25 anni fa a Verona che oggi conta 230 dipendenti interni e gestisce quotidianamente oltre 2.500 lavoratori, di cui il 25% con contratto a tempo indeterminato. Injob, agenzia per il lavoro e società di consulenza HR a 360°, traccia il bilancio della sua crescita ed evidenzia le prospettive del mercato del lavoro italiano in un’intervista alla Ceo Enrica Ronchi all’agenzia di stampa Italpress.. Entrata a far parte del gruppo W group, la realtà ha registrato negli ultimi anni una crescita a due cifre, superando il trend medio di settore che si attesta attorno al 6,3%. “Siamo passati da 14 a 40 Career Center previsti nel 2027, raddoppiando il fatturato e l’Ebitda e portando valore a un’azienda che aveva già un grande potenziale”, dichiara Ronchi. “Abbiamo mantenuto la cultura imprenditoriale e affiancato una cultura manageriale”. Rispetto alla gestione dei candidati e alla stabilità contrattuale, la CEO evidenzia: “Con noi lavorano ogni giorno più di 2.500 persone, di queste un 25% è a tempo indeterminato, a dimostrare che la flessibilità passa anche attraverso una stabilità”. Sul modello organizzativo e l’espansione territoriale, Ronchi sottolinea la scelta strategica di mantenere forte il legame con il territorio: “Abbiamo forse una dimensione interessante perchè riusciamo a essere grandi, non troppo grandi e non troppo piccoli per essere veloci e flessibili rispetto alle multinazionali, con una solidità economica e una storia di 25 anni che è una garanzia per aziende e candidati”. Partita dal Nordest (Veneto, Lombardia ed Emilia), Injob sta consolidando la propria presenza su tutto il territorio nazionale: “Abbiamo già aperto nel Lazio con la filiale di Aprilia, nel 2027 faremo l’inaugurazione di altri Career Center in Toscana e Piemonte e continueremo a espanderci nei settori industriale (35%), alimentare (30%), fino a investimenti dedicati nel fashion, luxury ed hospitality”. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’equità retributiva, tema che inJob ha indagato con un proprio osservatorio, per sentire il polso del mercato a pochi mesi dall’entrata in vigore della norma. “La Pay Transparency nasce dall’esigenza di dare trasparenza sulle retribuzioni per colmare il gender gap salariale tra uomini e donne in termini di parità retributiva”, spiega la CEO di InJob. “Serve per abbattere un tabù sul salario di una persona e costringere le aziende a fare riflessioni su questo tema, superando le valutazioni puramente discrezionali per guardare alla storia e al potenziale della persona”. Infine, rivolgendo lo sguardo alle sfide che attendono i giovani di fronte all’inverno demografico e all’evoluzione tecnologica, Enrica Ronchi suggerisce di affiancare alla formazione tecnica e alle discipline STEM un deciso recupero delle materie umanistiche. “Oltre alle materie STEM, dobbiamo avvicinare un ritorno a tutte quelle che sono le materie umanistiche come filosofia, etica e psicologia, perchè sono quelle che ci permettono di guidarci nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, distinguere ciò che è reale e sviluppare la capacità di lavorare in team e le soft skill fondamentali per il futuro”.(ITALPRESS).

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