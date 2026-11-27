Roma, 27 nov. (askanews) – L’Ivass ha annunciato l’avvio di una rilevazione statistica sulle polizze assicurative e sui sinistri che coinvolgono monopattini elettrici. Con una lettera indirizzata alle imprese di assicurazioni che operano in Italia, al ministero delle Imprese e del Made Italy e all’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, l’autorità ricorda che dal luglio di quest’anno gli assicuratori sono tenuti a offrire la stipula di contratti per responsabilità civile sui monopattini.

“In tale quadro, l’Ivass avvia la rilevazione denominata Monop – recita la missiva – finalizzata a acquisire informazioni sulle coperture assicurative per responsabilità civile dei monopattini e sui sinistri che coinvolgono tali veicoli, sia nel caso in cui il monopattino sia riconducibile al soggetto responsabile del sinistro, sia nel caso in cui costituisca la controparte danneggiata”.

Le informazioni serviranno alla produzione di statistiche; al monitoraggio dei premi assicurativi; all’analisi della frequenza e delle caratteristiche dei sinistri che coinvolgono monopattini; spiega l’autorità, alla costituzione di una base informativa strutturata su questi casi e al monitoraggio necessario per la futura piena operatività della procedura di risarcimento diretto.

Le imprese assicuratrici dovranno comunicare all’Ivass le informative relative alle polizze e ai sinistri che coinvolgono questi tipi di veicoli.