ROMA (ITALPRESS) – Oggi Lancia celebra il suo 120° compleanno, un traguardo che pochi marchi automobilistici al mondo possono vantare e che racconta una storia profondamente legata alla cultura e alla creatività del nostro Paese. Centoventi anni, spiega una nota, che “hanno saputo interpretare l’evoluzione della società e contribuire a definire il concetto stesso di stile italiano”. Tutto ebbe inizio a Torino il 27 novembre 1906, quando Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi appassionati di automobili, fondarono una Casa destinata a distinguersi per l’originalità delle proprie creazioni. Vincenzo, già affermato pilota al volante delle vetture Fiat, portò nella nuova impresa una straordinaria sensibilità tecnica e un’idea di automobile nella quale ingegneria, estetica e comfort fossero elementi inscindibili. Un’intuizione che attraversa dodici decenni di storia e trova oggi nuove espressioni in Ypsilon e Gamma.

Già nel 1908, con la Lancia 12 HP, successivamente denominata Alpha, il giovane marchio dimostrava il proprio spirito pionieristico adottando un telaio ribassato e leggero e una trasmissione a cardano al posto delle tradizionali catene. Seguirono autentiche pietre miliari dell’automobilismo, come la Lambda del 1922, con la scocca portante e le sospensioni anteriori indipendenti, e l’Aprilia del 1936, ultima vettura voluta da Vincenzo Lancia, che abbinava alle sospensioni indipendenti sulle quattro ruote una carrozzeria studiata secondo criteri aerodinamici particolarmente avanzati per l’epoca. Nel 1950, con l’Aurelia, Lancia firmava un nuovo primato mondiale, introducendo per la prima volta su una vettura di serie un motore V6. Nei decenni successivi il marchio continuò a esplorare nuovi concetti di automobile, interpretando i cambiamenti degli stili di vita. Emblematico il ruolo della Y10, che rivoluzionò il concetto di city car portando eleganza ed esclusività in una vettura compatta. Un’intuizione da cui nacque la fortunata storia di Ypsilon, protagonista di quattro generazioni e oltre 37 serie speciali.

Per Lancia il design non è mai stato un semplice esercizio estetico, ma l’espressione di una cultura progettuale nella quale convivono rigore e sensibilità artigianale. Tra gli esempi più affascinanti spicca l’Aurelia B24 Spider del 1955, disegnata da Pininfarina e prodotta in soli 240 esemplari. Capolavoro di proporzioni e purezza formale, la vettura rinunciava persino alle maniglie esterne per preservare la continuità della linea. Un approccio stilistico che avrebbe trovato altre raffinate interpretazioni nei modelli Flaminia, Flavia e Fulvia, accompagnando una delle stagioni più vivaci della creatività italiana. Dalle portiere ad apertura ad armadio, prive del montante centrale, introdotte già negli anni Trenta, alle sofisticate geometrie della Gamma Coupè del 1976, disegnata da Aldo Brovarone, fino agli esclusivi interni in pelle e radica della Thema 8.32 degli anni Ottanta, Lancia ha saputo declinare l’eleganza in forme diverse, privilegiando la misura rispetto all’ostentazione. La stessa ricerca stilistica emerge nell’evoluzione del suo emblema: dal volante, dalla bandiera e dall’asta disegnati nel 1911 da Carlo Biscaretti di Ruffia, attraverso la sintesi grafica di Massimo Vignelli del 1981, fino all’attuale logo, che reinterpreta gli elementi storici del marchio con un segno contemporaneo. Anche nelle competizioni, l’originalità delle soluzioni ingegneristiche e la forza del design hanno dato vita a vetture leggendarie, basti ricordare i trionfi nei rally con Fulvia, Stratos, Rally 037 e Delta, con cui Lancia ha scritto pagine memorabili del motorsport, conquistando dieci titoli mondiali Costruttori nei rally.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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