Roma, 27 nov. (askanews) – E’ polemica su Ignazio La Russa, il presidente del Senato dice che una bocciatura dell’indicazione del premier da parte della Consulta sarebbe un “aiuto indebito alla sinistra” e immediatamente partono le critiche delle opposizioni. Lui stesso sembrava consapevole delle reazioni che avrebbe suscitato la sua dichiarazione quando, parlando alla Versiliana, ha risposto ad una domanda sulle possibili modifiche della Consulta. “Farà dei ritocchi – ha detto all’inizio – ma non credo toccherà l’impianto” della legge elettorale. Quando però gli è stato chiesto un parere sull’eventuale no all’indicazione del capo della coalizione la risposta è stata netta: “Ecco la notizia che volevi! – ha premesso – Sarebbe un aiuto indebito della Corte costituzionale alla sinistra. La vedrei come un’indebita violazione della Costituzione proprio”.

Il presidente del Senato spiega il suo ragionamento: “Sarebbe un grosso aiuto alla sinistra. Io non lo vedo. Per quale motivo il Parlamento non potrebbe obbligare chi si presenta a dire il nome che proporrà al presidente della Repubblica, ferme restando tutte le sue prerogative?” Perché la nuova legge elettorale, insiste, non fa eleggere direttamente il premier, “non devi far sapere agli italiani non chi sarà il presidente del Consiglio, che dipende dal presidente della Repubblica”. La nuova normativa, sottolinea, chiede solo di rendere pubblico il nome che la coalizione vincente farà quando salirà al Quirinale per le consultazioni: “Quando andrai dal Pdr gli dici un nome frutto di accordi fuori dal programma, oppure gli dici il nome che hai promesso di dire ai cittadini? Per me è una norma sacrosanta. Non la capirei questa attenuazione”.

Per La Russa, dunque, sarebbe “un regalo indebito” alla sinistra togliere l’obbligo di indicare il premier perché significherebbe dire “voi centrodestra il leader ce l’avete, si chiama Giorgia Meloni, loro stanno litigando perché non hanno la certezza di che nome devono fare. Allora sai che facciamo noi Corte costituzionale? Tu lo vuoi mettere? Mettilo. Loro non sono capaci? Leviamogli l’obbligo”.

Per Angelo Bonelli, Avs, “quella di Ignazio La Russa è un’intimidazione della seconda carica dello Stato alla Corte costituzionale. Prima ancora che i giudici si pronuncino, il Presidente del Senato li avverte: se boccerete l’indicazione del premier, sarete complici della sinistra e andrete contro la Costituzione”. Simili le parole di Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato: “Le parole del presidente La Russa sono di una gravità istituzionale inaudita. È inaccettabile – dice Boccia – che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica”.

Duro anche Riccardo Magi, Più Europa, che considera La Russa “indegno di rappresentare il Senato, La Russa entra a gamba tesa sul giudizio che dovrà dare la Consulta sulla legge elettorale con un intollerabile attacco alla sua indipendenza”. E per Ernesto Ruffini, ‘Più uno’, “Delegittimare preventivamente la Corte costituzionale, accusandola di favorire una parte politica, significa mettere in discussione uno dei principali presìdi della nostra democrazia”.