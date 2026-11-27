Roma, 27 nov. (askanews) – La Corte costituzionale farà sicuramente “dei ritocchi” alla legge elettorale ma se cancellasse la norma che impone l’indicazione del leader della coalizione darebbe “un aiuto indebito alla sinistra”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando alla Versiliana. “Sarebbe un aiuto indebito della Corte costituzionale alla sinistra! La vedrei come un’indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario”.

Per La Russa la legge approvata dal centrodestra chiede di “far sapere agli italiani non chi sarà il presidente del consiglio, che poi dipende dal presidente della Repubblica”, ma impone di rendere noto il nome che la coalizione vincente porterà al Quirinale: “Tu al presidente della Repubblica quando andrai lì gli dici un nome frutto di accordi fuori dal programma, oppure gli dici il nome che hai promesso di dire ai cittadini? Per me è una norma sacrosanta non la capirei questa attenuazione”.