(Adnkronos) – Dal caro carburanti alle elezioni passando per il ddl caccia al ruolo dell’Italia in Europa. Questi alcuni degli argomenti affrontati dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida oggi al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di ‘AdnTalks’. A intervistarlo il direttore dell’agenzia Davide Desario.

Contro il caro carburanti “siamo intervenuti immediatamente. Continueremo a intervenire. Intanto partiamo dal presupposto che il caro carburante cresce a causa di eventi sui quali purtroppo l’Europa non riesce a intervenire. Oggi l’Europa è spettatrice più che protagonista e questa è la prima correzione che va fatta anche in termini di programmazione, per avere un’Europa che non punta a vessare i nostri imprenditori, ma a rendere competitivi i nostri settori e a sviluppare le nostre potenzialità dal punto di vista economico. Quando il carburante è cresciuto, siamo intervenuti immediatamente con il 20% di credito d’imposta a favore delle aziende agricole e delle aziende della pesca”, ha affermato all’Adnkronos Lollobrigida. “Abbiamo sommato a questo un altro intervento molto rilevante che permette di incidere sul maggior costo fino a 45 centesimi – ha aggiunto – abbiamo coinvolto le regioni, aiutando anche quelle regioni che non avevano fondi in bilancio, con una richiesta che stiamo portando avanti in Europa e che permetterà di liberare ulteriori risorse fino a 300 milioni per aiutare il settore a sostenere i costi di produzione più alti, sia nel settore riguardo al carburante, sia per quanto riguarda i fertilizzanti”.

“Alle prossime elezioni “mi ricandido perché ci mancherebbe altro che dopo anni non ti lasci giudicare dai cittadini, poi saranno i cittadini a definire se vogliono che le persone restino al loro posto o sostituirle con altre, non mi ha mai spaventato questo”. Quanto alla scelta di dove candidarsi Lollobrigida ha risposto: “Non abbiamo cominciato a discutere di liste, oggi sono altre le priorità, poi arriveremo e ragioneremo come al solito della composizione delle liste, ma la cosa che oggi a quasi un anno di distanza dalle elezioni si deve fare è continuare a lavorare, se noi passassimo le nostre giornate a pensare a come farsi rieleggere assomiglieremmo a partiti che hanno tradito tutti gli impegni assunti con gli elettori e hanno passato le loro giornate a capire come ricollocarsi sulla poltrona. Faccio politica da quando avevo 13 anni, non è stato mai il mio obiettivo, a volte sono stato eletto, altre volte non sono stato rieletto, sono contento però, questa volta, e questo è un dato molto importante, che si sia ritornati a dare la possibilità ai cittadini di scegliere attraverso le preferenze dei loro rappresentanti, perché è una bella sfida raccogliere il consenso rispetto a quello che si è fatto, oppure non raccoglierlo perché non si è fatto abbastanza”.

“Oggi il nostro governo, quello di Giorgio Meloni, è il governo che si è caratterizzato per ricollocare l’agricoltura al posto che merita, al primo posto, come custodia del territorio e garanzia di sicurezza alimentare. Oggi siamo il governo che più ha investito nella storia della Repubblica, sull’agricoltura continuiamo a farlo”, ha affermato il ministro sottolineando: “L’ultimo disegno di legge approvato è stato il ‘Coltiva Italia’, senza voti contrari” e “in questo momento di effervescenza politica non avere voti contrari significa sostanzialmente condivisione di tutto il Parlamento”.

“Ogni giorno è complesso perché siamo in una fase della storia che forse difficilmente ricordiamo, almeno dal 2000 a oggi, la guerra di aggressione della Russia all’Ucraina piuttosto che l’attentato del 7 ottobre in Israele, le reazioni di Israele, Hormuz, le dinamiche sregolate dal 2019 che hanno messo in discussione le regole del Wto, quindi gli accordi di carattere commerciale che mettono in condizione di concorrere con nazioni nelle quali non c’è alcun rispetto delle regole che noi consideriamo civili, pensate alla Cina o ai nostri amici ed alleati statunitensi che ogni tanto inventano qualche nuovo dazio sul quale dover discutere. Abbiamo affrontato sfide difficili”, ha sottolineato Lollobrigida aggiungendo: “Al momento io do un dato positivo rispetto al sistema che ci viene riconosciuto dagli stakeholders principali, dalle associazioni agricole come dalle associazioni di categoria: siamo una super potenza dell’agroalimentare, quindi ogni volta che arriviamo io mi sento insoddisfatto del record, ne voglio un altro. Rispetto all’aspettativa che dobbiamo avere noi italiani, non puoi essere mai soddisfatto, però cose particolarmente complicate le abbiamo affrontate”.

Il provvedimento ColtivaItalia stanzia risorse per 1,186 miliardi di euro, prevedendo “una serie di norme, di semplificazioni, di interventi normativi a protezione del nostro sistema e poi risorse imponenti”, ha ricordato. Dal “rafforzamento di alcune filiere importantissime come quella olivicola” al sostegno per 300 milioni “sulla filiera delle carni rosse”; dai “300 milioni sul fondo di sovranità alimentare che aiuta a correggere le distorsioni di mercato o dovute ad altri fenomeni e ci permette di tenere in vita le filiere che si indeboliscono” ai “150 milioni per i giovani per il ricambio generazionale”, tra le misure citate da Lollobrigida. Si dà “la possibilità ai giovani che hanno la passione per l’agricoltura di poter avere una loro impresa con i tassi agevolati o l’assegnazione di 8.417 ettari di terra gratis per 10 anni e poi la possibilità di riscatto al 50 per cento del valore iniziale”, ha affermato Lollobrigida. “Un intervento strategico in Italia di questa natura non si registra da almeno 50 anni, cioè da quando il ministro Giovanni Marcora, un ministro che passò alla storia per questo, fece la legge Quadrifoglio della quale godiamo ancora oggi in termini di benefici”, ha aggiunto.

“Questa riforma della 157/92 è stata chiesta dal Parlamento italiano e non durante questo governo. Dando seguito a quello che era la richiesta del Senato della Repubblica all’unanimità, senza voti contrari, nel mandato precedente durante il governo Draghi, noi abbiamo fatto una proposta, grazie ai nostri capigruppo, primo firmatario il collega Malan, in cui si riordina il sistema dando corso a una serie di accorgimenti che permettono di migliorare il quadro normativo, rendere più efficace la lotta al braconaggio, aumentando le sanzioni fino a quattro volte. Il bracconiere è il nemico della natura e va contrastato”, ha detto ancora.

“L’attività venatoria, invece, è lecita. Io rispetto chi vuole abolire la caccia e anzi – ha aggiunto Lollobrigida – vedo che molte forze politiche di sinistra dicono che la aboliranno qualora dovessero vincere. Ma io credo che noi dobbiamo far rispettare e regolare le attività che invece sono lecite. In nessuna nazione europea è vietata l’attività venatoria e, oltretutto, le opposizioni assumono anche degli atteggiamenti un po’ ridicoli e ipocriti, lo dico con chiarezza. Basta guardare quello che succede nel Movimento 5 Stelle. I parlamentari sono in piazza e in regioni come la Toscana, dove è stata fatta una norma sull’attività venatoria molto aperta, molto incisiva, – ha aggiunto – sui temi che i parlamentari dei 5 Stelle aggrediscono in maniera veemente, è la più aperta tra tutte e lì invece votano a favore. In nessuna regione italiana guidata dai 5 Stelle, pensate alla Campania, alla Sardegna o dove c’è una guida della sinistra, come l’Emilia-Romagna o la Toscana, è messa in discussione l’attività venatoria o limitata. Anzi, devo dire che nella maggior parte di queste regioni c’è un atteggiamento verso l’attività venatoria di favore”.

Nella Finanziaria “continuiamo a investire” come fatto nel corso di questo governo “non solo per correggere le tante criticità di mercato legate alle fitopatie che colpiscono il settore, ma investiamo su una agricoltura più forte e competitiva”, ha detto. Dal taglio dell’Irpef per gli agricoltori agli investimenti l’innovazione, il ministro cita “160 milioni per la 4.0, molto attesa dal mondo agricolo per rinnovare il parco di produzione che permette di garantire sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità produttiva, e poi investiamo sulla pesca in maniera molto significativa perché non siamo disponibili a rinunciare a questo settore che è stato piegato negli anni da regole rigidissime in una competizione con i paesi terzi anche nell’area del Mediterraneo, paesi che non seguono le stesse regole sul lavoro, sulla sicurezza, con costi molto più bassi e poi esportano prodotti in Europa a prezzi evidentemente più concorrenziali”. E ancora: “100 milioni per il rinnovo delle flotte, per la prima volta da almeno 30 anni si torna ad investire sull’acquisto di nuovi pescherecci, sull’innovazione di nuovi pescherecci”. E “in ultimo, ma non per importanza, tra gli interventi più rilevanti c’è la Cisoa (la Cassa integrazione speciale per gli operatori agricoli, ndr), la garanzia ai nostri pescatori di avere le stesse regole come ammortizzatori sociali, aspettavano questa norma da decenni che hanno oggi gli agricoltori”, ha spiegato Lollobrigida.

“Rispetto alle previsioni catastrofiche che la nostra opposizione faceva in campagna elettorale nel 2022 – dicevano che saremmo stati isolati in Europa – oggi guidiamo le strategie europee”, ha detto ancora. “La politica agricola comune venne inserita all’inizio degli anni ’60, seguendo i principi contenuti nei Trattati di Roma – ha spiegato il ministro – in cui l’agricoltore era custode del territorio, oltre che della sicurezza alimentare e si immaginò di pianificare in termini strategici in Europa delle politiche di sostegno e di incentivo agli agricoltori a restare al loro posto per continuare a produrre, specie nelle aree interne. Questo obiettivo è stato raggiunto incentivando in maniera molto importante, nel primo bilancio circa il 50% dei fondi europei venivano destinati all’agricoltura, poi sono sempre scesi. La proposta della Commissione iniziale tagliava del 22% le risorse per la politica agricola comune nei prossimi 7 anni”.

“L’Italia si è frapposta in maniera decisiva e c’è stata una correzione che permette all’Italia di recuperare 9 miliardi tolti e per la prima volta ottenere più di quanto c’è stato nel settennato precedente, oltre 1 miliardo. Negli ultimi giorni la Francia segue l’esempio dell’Italia – ha sottolineato – Oggi l’Italia non è più quella che segue e guarda quello che fanno Germania e Francia, ma l’Italia dà un indirizzo e una linea. Io credo che a memoria d’uomo non si ricordi un primo ministro italiano mettere al primo posto l’agricoltura tra gli obiettivi strategici della bilancio europeo. E quindi è un risultato importantissimo e fa comprendere quanta attenzione c’è verso il settore primario”.

Lollobrigida ha parlato anche della cucina italiana patrimonio dell’Unesco: “Noi la candidammo nel 2023 e in due anni abbiamo convinto le altre nazioni, 24, che dovevano votare a Nuova Delhi il 10 dicembre dell’anno scorso, che la cucina italiana rappresentava un unicum prestigioso nel modo in cui noi viviamo il cibo, per noi il cibo non è solo nutrimento è identità, racconto del territorio e da questo punto di vista i risultati sono sia una crescita della promozione dei nostri prodotti che crescono a valore, sia una crescita dei territori a questi collegati”.

“Oggi vi sono dei risultati sul turismo che dimostrano come oltre alle visite ai nostri monumenti, alle nostre bellezze ambientali, ci sia un’attenzione all’Italia e a località spesso non visitate o non conosciute proprio dovuta al cibo – ha proseguito – Ci sono alcune città che hanno il loro elemento promozionale principale proprio legato alla denominazione che accompagna il nome del prodotto. L’oliva ascolana permette di conoscere una città straordinaria come Ascoli Piceno, la burrata di Andria fa conoscere Andria che è una città bellissima ma che oggi è più conosciuta nel mondo grazie a questo prodotto, così come il rosso di Montalcino piuttosto che le nocciole delle Langhe, e potrei continuare a lungo”.

“Non ho mai pensato di fare il sindaco di Roma, io sono di Subiaco”, ha risposto il ministro, facendo una battuta, a una domanda sull’ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma.

“Riandrò al derby” Lazio-Roma del 13 dicembre “per la prima volta” dopo molto tempo. “Questa Lazio funziona” e sta dando “grandi soddisfazioni”. La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito è “legittima” ma “ci sono altri modi per contestare” e “vedere l’Olimpico vuoto non mi piace”.