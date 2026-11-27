Roma, 27 nov. (askanews) – Trasformare la ricerca scientifica in strumenti concreti di prevenzione e salute pubblica: è l’obiettivo rilanciato a Roma, al Ministero dell’Università e della Ricerca, durante il convegno “Trent’anni di ricerca, didattica e impegno socio-sanitario”, organizzato per il trentennale dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC) e promosso da Motore Sanità. Contro le malattie cardiovascolari serve un passo in più. Per questo l’Istituto lavora come punto d’incontro tra il mondo accademico e la sanità, accelerando l’introduzione di modelli organizzativi più efficaci.Tra i temi centrali del convegno c’è il progetto “Cuori Sicuri”, un’iniziativa che coinvolge i principali centri cardiologici da nord a sud per unire monitoraggio delle evidenze, formazione dei medici e diffondendo la cultura della prevenzione.Intervista a Prof. Francesco Fedele, presidente INRC: “Questo è un giorno molto importante perché festeggiamo i trent’anni di questo consorzio interuniversitario che coinvolge 19 università italiane. È un giorno importante anche perché lanciamo una piattaforma, Cuori Sicuri, per poter garantire monitorizzazione di quello che avviene a livello di rischio cardiovascolare, informazione, ricerca e proposizione”.Il sostegno arriva anche dalla politica, che non si tira indietro davanti alle sfide sulla prevenzione.Le parole di On. Gian Antonio Girello Commissione Affari Sociali e Pres. Intergruppo Prevenzione e Riduzione del Rischio: “Parlare di malattie cardiovascolari significa parlare delle patologie che sono la maggior causa di morte. Fare prevenzione e diagnosi precoce diventa indispensabile. Per poterlo fare in maniera efficace bisogna innanzitutto investire in ricerca perché la scienza ci consegna dei risultati e delle potenzialità incredibili se ben finanziata, ma anche in educazione e rete organizzata sul territorio per fare in modo che le persone che hanno bisogno sappiano a chi rivolgersi e possano avere una presa in carico”.Il trentennale investe sul futuro: attività didattiche, ricerca e formazione dei giovani ricercatori, ricambio generazionale e iniziative socio-sanitarie sul territorio.Il commento di Giuseppe Ambrosio Direttore scientifico INRC: “Oggi è indispensabile per la ricerca che sia multicentrica dal punto di vista delle sedi, dal punto di vista dei professionisti coinvolti, ma anche plurispecialistica: dobbiamo riuscire a raccogliere competenze trasversali dalla ricerca di base alla ricerca clinica e cercare di fonderle insieme. Per fare questo evidentemente un unico gruppo di ricerca non può”.Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte al mondo, ma il messaggio è chiaro: solo unendo le forze tra ricerca, istituzioni e prevenzione si possono salvare milioni di vite.