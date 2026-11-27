ROMA (ITALPRESS) – La manovra 2027 è in dirittura di arrivo e la necessità di coperture finanziarie porta il Governo a cercare fondi alzando le imposte sulle operazioni finanziarie, su giochi e tabacchi, e anche sull’Ires bancaria, che probabilmente sarà alzata al 30 per cento, se l’emendamento proposto dalla Lega sarà approvato. Tutto questo pone un interrogativo circa la possibilità che tale aumento possa essere scaricato sul cliente finale, sotto forma di un maggiore costo dei servizi bancari, mutui compresi. Ne parla con alcuni esperti Floriana Luini di idealista/news, testata del portale immobiliare idealista, secondo cui “il governo chiede al settore finanziario tra i 5 e i 6 miliardi di euro per sostenere la legge di bilancio. Poichè gli utili delle banche alimentano capitale e capacità di prestito, è ragionevole chiedersi se il prelievo si rifletterà su mutui e servizi”. “Restano due questioni da seguire – è il parere di Fabio Femiani, responsabile idealista/mutui per l’Italia – La prima è se le banche scaricheranno parte del costo sui clienti, con costi o commissioni più alti. La seconda è se orienteranno l’offerta verso prodotti a maggior margine commissionale, come fondi di investimento o polizze. Sicuramente l’impatto non sarà uniforme. Il peso del prelievo dipende dal comparto attraverso cui una banca genera i propri utili e da come è strutturata, quindi anche le scelte sulle nuove politiche di tasso e prezzo per mutui e servizi possono differire da un istituto all’altro.

Per chi cerca un mutuo, la risposta più utile non è prevedere: è confrontare, anche perchè il prezzo dei mutui dipende anche da altre leve”.

Se l’aumento dell’Ires sulle banche previsto in manovra si traducesse in una stretta sui mutui, ciò potrebbe danneggiare in qualche modo l’accessibilità alla casa e il numero delle compravendite immobiliari, si legge ancora nell’articolo.

“Si tratta di effetti tutti da valutare e che comunque potrebbero riguardare tutti gli ambiti di azione degli istituti di credito, al momento non è possibile formulare ipotesi”, è il parere del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, interpellato sul tema da idealista/news.

Confedilizia si è comunque espressa favorevolmente sulla parte della manovra che riguarda il settore immobiliare, in particolare, conclude, “sull’introduzione della cedolare secca per gli affitti dei negozi, la riduzione della tassazione sugli affitti abitativi e la sostanziale conferma degli incentivi per gli interventi edilizi, che riconoscano il ruolo economico e sociale dei proprietari a beneficio dell’intera collettività”.

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