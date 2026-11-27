Milano, 27 nov. (askanews) – Dalle agevolazioni fiscali per i giovani al primo impiego agli interventi sul caro affitti, fino alle pensioni e al congedo parentale. Sono numerose, secondo la segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna, le misure della legge di bilancio che portano la firma del suo partito.Carfagna ha rivendicato in particolare l’impegno di Noi Moderati per contrastare l’emigrazione giovanile, affrontare l’emergenza abitativa e tutelare le pensioni più basse, sottolineando anche il ruolo di Maurizio Lupi nelle battaglie portate avanti all’interno della maggioranza di centrodestra.Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati:”C’è molto di noi moderati in questa legge di bilancio, molti dei procedimenti peraltro approvati negli ultimi anni portano la firma di noi moderati, molti impegni assunti e mantenuti da parte di noi moderati”, ha dichiarato Carfagna.